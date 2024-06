Galeria de Arte Mama/Cadela recebe o lançamento do livro "Encontro de práticas", seguido de conversa sobre a relação da cidade com as dinâmicas comunitárias

No próximo sábado, 08 de junho, a partir das 14h, a Galeria de Arte Mama/Cadela recebe os pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) Frederico Canuto e Junia Mortimer e as lideranças Makota Kidoialê (Kilombu Manzo Nzungo Kaiango) e Kelly Simone Santos (Guarda de São Jorge de Nossa Senhora do Rosário) para o lançamento do livro “Encontro de práticas” (Quintal Edições), seguido de uma conversa sobre a relação da cidade com as dinâmicas comunitárias.

Aberto ao público, o evento tem como objetivo propor um debate acerca de como o encontro entre diversos modos de pensar e perceber o mundo a partir de suas práticas sócio-espaciais produzem conhecimentos e territórios singulares.

Lançamento do livro

O livro, que têm com financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (Fapemig) e gestão da Fundação de Apoio da UFMG (Fundep), explora ações criadas, inventadas e repetidas de violências coloniais, lutas e resistências, sublinhando processos produtores de múltiplas histórias e geografias – que realçam ou desviam da própria ideia de país.

A obra, que conta com a organização de Frederico Canuto, Amanda Sicca, Daniel Menezes, Everton Jubini e Juliana Marques, além da participação de 22 autores, destaca a troca de experiências entre diferentes mundos, como as comunidades quilombolas urbanas e indígenas, e a confluência de conhecimentos universitários, artísticos e de movimentos sociais.

SERVIÇO

Lançamento do livro “Encontro de práticas”

08 de junho (sábado);

Às 14h

Local: Galeria de Arte Mama/Cadela (R. Pouso Alegre, 2048 - Santa Tereza, Belo Horizonte - MG)

Acesso gratuito

Valor do livro: R$60,00 | 374p.

Link da pré-venda: https://loja.quintaledicoes.com.br

