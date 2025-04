Sisprime do Brasil inicia 2025 com crescimento e força no agronegócio

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

A Sisprime do Brasil, maior cooperativa de crédito independente do país e referência no atendimento ao segmento da saúde, iniciou 2025 com resultados sólidos e acima das projeções do seu planejamento estratégico.



No primeiro trimestre do ano, a cooperativa superou a marca de 53 mil cooperados, atendidos em 47 agências distribuídas pelos estados do Paraná, São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul.

No primeiro trimestre, os recursos administrados chegaram a R$ 9,3 bilhões e as sobras brutas cresceram 10%, evidenciando a solidez da cooperativa Divulgação Sisprime do Brasil

Os *recursos administrados alcançaram R$ 9,3 bilhões. Já as sobras brutas cresceram 10%, alcançando R$ 73,8 milhões. A captação total subiu 21%, totalizando R$ 7,1 bilhões. E o patrimônio líquido ultrapassou R$ 1,5 bilhão, evidência da solidez financeira da instituição.

Carteira de empréstimos



A carteira de empréstimos cresceu 39%. O destaque vai para os financiamentos ao agronegócio, segmento o qual ganhou ainda mais relevância para a cooperativa, e que já somam mais de R$ 1 bilhão, impulsionando produtores e empresas com soluções financeiras acessíveis e sustentáveis.



Com estratégias bem definidas e resultados consistentes, a Sisprime projeta um 2025 promissor. A expansão no agro amplia sua presença nacional e reafirma o compromisso com o desenvolvimento dos cooperados, das comunidades e do país.



* Ativos Totais: R$ 8.831 mi + Fundos: R$ 266 mi + Previdência Privada: R$ 201 mi.



