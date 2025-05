RESTRIÇÃO DE ACESSO A DOCUMENTOS

“Nós, eleitores, damos uma procuração com prazo limitado à classe política, para administrar e nos prestar conta de cada centavo dos recursos que disponibilizamos para investimentos e as necessidades básicas da coletividade. É dever do Poder Executivo, de forma honesta e transparente, espontânea ou quando solicitado, informar detalhadamente quando e onde foram aplicados os recursos sob sua administração, partindo da premissa de 'quem não deve, não teme'. A transparência e honestidade são essenciais. É dever da Receita Federal resguardar os dados das pessoas físicas e jurídicas, mas o prefeito, governador e presidente, que tem a chave do cofre, não pode esconder nada.”

HUMBERTO SCHUWARTZ SOARES

Vila Velha – ES