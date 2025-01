GUSTAVO WERNECK

CEO da Gerdau

A Gerdau comemora, em janeiro, 124 anos de uma história marcada pelo pioneirismo, inovação e compromisso com a sustentabilidade. Esta é mais do que uma data, é um marco que nos convida a refletir sobre uma trajetória de propósito, construída com a força das pessoas e o respeito às comunidades que nos acolheram ao longo do caminho. Em Minas Gerais, onde já estamos há quatro décadas, encontramos um lar, um povo e uma cultura que nos ensinaram que moldar o futuro – assim como fazemos com o aço – é também uma arte de delicadeza e sabedoria.



Desde que chegamos por aqui, o jeito mineiro de ser, acolhedor e resiliente, nos inspirou a caminhar ainda mais lado a lado com as pessoas, compartilhando sonhos e construindo juntos. Aqui, reafirmamos que a força do nosso aço não está apenas em sua resistência, mas em sua capacidade de se transformar e moldar o mundo à nossa volta.



Celebrar 124 anos de existência reforça que trilhamos um caminho na direção certa, sentido ao crescimento, ao desenvolvimento e com respeito aos nossos colaboradores, parceiros e às comunidades vizinhas. Essa é a nossa essência e é o que nos conduziu e nos transformou numa das maiores empresas produtoras de aço, referência de indústria genuinamente brasileira. Evoluímos com as transformações do mundo e nos tornamos, orgulhosamente, a maior recicladora da América Latina, tendo na sucata metálica uma importante matéria-prima para os nossos processos produtivos.



Como mineiros de coração, aprendemos que o que se planta com dedicação, floresce em abundância, assim como nossas florestas no norte do estado que ocupam 250 mil hectares – entre florestas plantadas de eucalipto e áreas de preservação – para produção de carvão vegetal.



Seguimos reafirmando nosso compromisso com as pessoas e o meio ambiente, à luz de um futuro em que a sustentabilidade é mais do que uma escolha: é um dever. Acreditamos que o desenvolvimento sustentável é essencial para as próximas gerações e nos dedicamos a continuar sendo uma referência em aço de baixa emissão de carbono, participando ativamente da transição energética global.



Nós, da Gerdau, acreditamos que o progresso é uma mistura harmoniosa de tradição e inovação. Com sabedoria, buscamos encontrar soluções para os desafios do dia a dia, e perseguimos continuamente o nosso propósito de ser uma empresa que molda o futuro com responsabilidade e excelência. Nossos mais de 30 mil colaboradores e colaboradoras, muito deles também mineiros e mineiras, são os artífices dessa jornada.



Hoje, vemos 124 anos de história construída com valores que permanecem inabaláveis. Enxergamos um horizonte amplo, guiado pela certeza de que o aço que produzimos é um elo de progresso e desenvolvimento para o Brasil e para o mundo, honrando os valores que nos trouxeram até aqui.Seguimos moldando o futuro, com a segurança do nosso aço e com o coração mineiro.