Coronel PM Ailton Cirilo

Especialista em Segurança Pública

A tragédia envolvendo o helicóptero Arcanjo 4, que caiu após auxiliar nas buscas de um monomotor no distrito de São Bartolomeu, em Ouro Preto, culminou com a morte de seis valorosos profissionais, trazendo à tona uma realidade dolorosa: a desvalorização dos heróis de farda no Brasil. Bombeiros, policiais e outros agentes da segurança pública enfrentam todos os dias situações de extremo risco, colocando suas vidas em jogo em prol da sociedade.



O episódio recente é um triste exemplo. Os profissionais envolvidos – bombeiros e socorristas – estavam em uma missão nobre de resgate, normalmente atuando sob condições adversas para salvar vidas, e pagaram o preço mais alto de todos por isso. Com razão são chamados de heróis, mas essa reverência muitas vezes se limita a momentos de tragédia. No cotidiano enfrentam uma realidade marcada pela escassez de recursos, baixos salários e a constante falta de apoio governamental e social.

A desvalorização dos profissionais da segurança pública começa pela insuficiência de investimentos em infraestrutura e treinamento adequado. É inaceitável que em um país como o Brasil, de dimensões continentais, existam missões de resgate aéreo com as mínimas garantias de segurança. É sabido que muitos helicópteros e viaturas utilizados por esse coletivo sejam antigos, mal equipados e com necessidade constante de manutenção, o que, infelizmente, nem sempre é priorizado.



A remuneração é outro ponto crítico já que policiais, bombeiros, socorristas e demais profissionais recebem salários não condizentes com a responsabilidade de suas funções. O risco de vida é uma constante para esses heróis e o retorno financeiro e as condições de trabalho estão extremamente aquém do que esses profissionais merecem. De forma silenciosa, a falta de valorização salarial chega a ser cruel ao desrespeitar diretamente aqueles que nos protegem.



Existe ainda o impacto psicológico de viver diariamente situações de risco. Sofrendo com o estresse contínuo, esses homens e mulheres frequentemente se deparam com a morte, acidentes graves, cenários de devastação, violência e pressão para salvar vidas. Com isso, muitos deles desenvolvem quadros de ansiedade, depressão, insônia, estresse pós-traumático e, em casos extremos, o suicídio.

A carga emocional de vivenciar inúmeras perdas, como a de colegas em missões, deixa marcas profundas que vão além do desgaste físico. Mesmo reconhecendo esses profissionais enquanto heróis, a sociedade raramente admite ou considera o preço que eles pagam internamente. Missões como a do Arcanjo 4 envolvem não só o risco físico, mas também um intenso desgaste emocional.



Infelizmente, o suporte psicológico oferecido a esses profissionais ainda é insuficiente. Muitas corporações carecem de programas estruturados de apoio mental. O acompanhamento deveria ser parte integrante da rotina de qualquer profissional de segurança, sobretudo após missões críticas e traumáticas. Contudo, mais essa falta de investimentos no setor culmina no agravamento do quadro de desvalorização, deixando esses heróis desamparados.



Precisamos, como sociedade, enxergar além do uniforme. São homens e mulheres que precisam de apoio, de cuidado e de condições dignas para desempenharem seu trabalho. Isto porque o heroísmo deles não deveria ser medido apenas pelo sacrifício físico, mas também pela coragem de carregar nas costas o peso da nossa segurança.