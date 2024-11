Beatriz Junqueira

Juíza do Juizado Especial Cível de Belo Horizonte e presidente da Primeira Turma Recursal Temporária do TJMG



Novembro já chegou, e na última sexta-feira do mês, dia 29, é o dia que se começa a temporada das compras de Natal com grandes promoções e descontos arrasadores no comércio físico ou eletrônico, mundialmente conhecido como Black Friday.

Segundo a Opinion Box, em parceria com a Wake, 66% dos consumidores no Brasil pretendem comprar na Black Friday 2024. A informação está presente no estudo “Intenção de Compra na Black Friday” e reflete um crescimento em relação a um dado anterior do próprio Opinion Box, que apontava 55% dos brasileiros interessados na data.

A pesquisa do Opinion Box sobre a Black Friday de 2024 revela ainda, que muitos brasileiros estão planejando suas compras com antecedência, com 32,5% monitorando preços desde julho.

Uma pesquisa da Offerwise para o Google destaca o fato de que 64% das pessoas já estão guardando dinheiro para as compras na Black Friday brasileira. É a chance de se adquirir vários produtos com preços supercompetitivos, mas também de se ficar exposto a fraude e promoções enganosas.

A procura pelos melhores preços passará por diferentes canais, sejam online (marketplaces, sites e redes sociais) ou presencialmente.

Embora o comércio eletrônico ofereça grande praticidade, é importante seguir alguns cuidados para garantir uma experiência segura e econômica. Evite ofertas extremamente baixas, pois descontos desproporcionais podem indicar fraudes ou produtos falsificados.

Antes de comprar, confira a reputação da loja, incluindo avaliações de clientes e a credibilidade do site. Certifique-se de que o site possui HTTPS (o "s" indica segurança) e leia avaliações de outros compradores. Tome cuidado com links recebidos por e-mail ou redes sociais, acessando sempre o site diretamente pelo navegador.

Revise as políticas de devolução da loja para garantir que elas sejam claras, o que será útil se o produto não atender às suas expectativas. Desconfie de sites que pressionam a compra imediata, pois isso pode ser um indício de golpe.

Prefira métodos de pagamento seguros, como cartão de crédito ou plataformas que ofereçam proteção ao consumidor. Verifique os prazos de entrega para garantir que a data seja realista, especialmente se deseja o produto até o fim do ano.

Se possível, ative a autenticação em duas etapas para aumentar a segurança da sua conta. Lembre-se, ainda, de que o Código de Defesa do Consumidor em seu art. 49 permite desistir de compras online em até sete dias após o recebimento, caso a compra tenha sido realizada fora do estabelecimento físico.

Esses passos ajudam a evitar fraudes e garantem que sua experiência de compra seja positiva e segura. Para que ao consumidor se resguarde, é necessário que guarde todos os recibos, e-mails, registros de compras e outros documentos que tiver.

Boas compras!