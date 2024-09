Dom Walmor Oliveira de Azevedo

Arcebispo metropolitano de Belo Horizonte

A profecia da Palavra é um tesouro precioso, fonte inesgotável de sabedoria indispensável à qualificação existencial do ser humano. Essa preciosidade não vem das muitas informações circulantes neste tempo, nem mesmo dos consideráveis avanços científicos e tecnológicos. Diferentemente do conhecimento técnico e científico, restrito a círculos específicos, todos podem ter acesso à profecia da Palavra. A referência é à Palavra de Deus, primordial ao viver humano, essencial para aqueles que buscam o caminho sapiencial que leva ao saber divino. Esse caminho tem força para exercer a regência da vida humana, revestindo-a de sentido. Um desafio existencial enorme neste tempo de tantas pressões e, até mesmo, injuções de muitos outros saberes importantes. Acessar esta fonte-tesouro, a Palavra de Deus, cria oportunidades de iluminação para o viver humano, contribuindo para que sejam alcançadas soluções de entraves sociais, políticos, culturais e ambientais.



Pensa-se, ilusoriamente, por preconceitos religiosos, princípios ateísticos ou, até mesmo, por desconhecimentos, que a Palavra de Deus é referência limitada às práticas piedosas. Incontestavelmente, a Palavra fecunda e ilumina o caminho da experiência de fé, torna-se o alicerce de sua consistência e a lucidez operante de suas convicções. Mas a busca por essa fonte-tesouro deve ser ampliada para outros campos da vida. Bem lembra o salmista, no salmo 118: a Palavra é lâmpada para os pés e luz luzente para o caminho. Um “porto seguro” para a ancoragem do viajante e, ao mesmo tempo, um impulso para a sua partida, na tarefa de novamente “lançar as redes em águas mais profundas”, para saborear o gosto gostoso de ouvir e de dialogar com Deus, a experiência mais relevante do ser humano.



O diálogo com Deus oferece a cada pessoa a possibilidade de se capacitar enormemente, alcançando a lucidez que permite reconhecer a necessidade de se priorizar o bem comum, o zelo pela justiça, a partir de um fecundo sentido sociopolítico – fundamentado no respeito ao ser humano e à casa comum. Em síntese, trata-se de um diálogo que interessa primordialmente a quem crê, mas capaz de atender também aos anseios daqueles que não creem. A Palavra divina desencadeia um fenômeno cognitivo. Alarga horizontes de compreensão dos que se dispõem a dialogar com o Pai. Essa disponibilidade exige colocar-se em atitude de escuta, condição indispensável. E uma escuta qualificada é mais que a simples apreensão de sons ou assimilação de informações. Ouvir a Palavra de Deus é uma experiência mística, em razão da especialidade do interlocutor – sua Palavra tem força de transformação, trazendo iluminações que incidem no viver e nas intervenções humanas: desempenhos profissionais e atitudes cidadãs capazes de ajudar a promover avanços civilizatórios. Não existe outra fonte mais eficaz para enriquecer diferentes áreas do saber humano. A Palavra tem contribuições para superar entreveros que comprometem a paz.



A consignação em escritura das experiências dialogais de Deus com o ser humano, a Sagrada Escritura, no conjunto de livros preparados ao longo de séculos, mostra a atuação divina na qualificação das pessoas e comunidades. Comprova que a Palavra influencia determinantemente a cultura, sendo capaz de oferecer respostas existenciais, sempre atuais e completas, à humanidade. Contribui, assim, com o crente e com o ateu, com o profissional de qualquer área do saber e com aquele que busca alcançar o sentido de sua responsabilidade cidadã. Justifica-se, pois, a necessidade de se proclamar e de se escutar a Palavra de Deus. O ser humano, em diálogo com Deus, em interface com outras pessoas, nas instituições e comunidades de fé, trilha um percurso sapiencial, capacitando-se para a profecia da Palavra. Todos têm a necessidade de se expressar, garantia de liberdade e autonomia. E quando o ser humano partilha suas palavras, a partir de atenta escuta de Deus, bem exerce a sua liberdade e a sua autonomia.



Conforme o ditado popular, há sempre o risco de “se falar pelos cotovelos”, sobre todas as coisas e, assim, atrasar importantes processos, agindo de modo incoerente com a grandeza do viver humano. A palavra de cada pessoa deve ser sagrada, buscando edificar relacionamentos para promover o compromisso com o bem de todos. Uma tarefa cidadã e um compromisso de fé. Basta de se falar bobagem, não se deve multiplicar palavras sem força de transformação. Vale sempre ter presente, é o dever e o compromisso do cristão, priorizar a escuta da Palavra de Deus. Desse modo se consegue partilhar palavras capazes de devolver esperança aos corações. E esperança é um bem cada vez mais ausente do cotidiano de muitas pessoas, que podem chegar ao extremo de desistir de viver.



A ação humana, quando alicerçada na escuta da Palavra de Deus, reveste-se de consolação, força de aconchego e acolhimento, remédio de alta incidência terapêutica. Escutar a Palavra influencia processos existenciais e institucionais, gerando inovações e transformações humanísticas revolucionárias. Escutar Deus regenera quem apenas sabe “beliscar” o semelhante, ou produzir críticas ácidas, repetitivas, estéreis, sem jamais alcançar o que a sociedade e suas instituições precisam – transformações e novas respostas. Todos assumam esta indispensável atitude: achegar-se à fonte da profecia da Palavra de Deus.