Dom Walmor Oliveira de Azevedo

Arcebispo metropolitano de Belo Horizonte

Esta é a convocação que ecoa forte na mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação, celebrado em 1º de setembro. A Terra mostra evidentes sinais de esgotamento – pelas catástrofes, pela escassez de água e tantos outros fenômenos terríveis mundo afora, sem contar as perspectivas que se delineiam para um futuro não tão distante, possíveis de se reconhecer a partir de sérios trabalhos científicos. Os estudos são convincentes quanto à urgência de ações e providências que já estão atrasadas, para reverter uma triste realidade: a disseminação de comportamentos irresponsáveis e do criminoso tratamento dedicado ao planeta, brincando com a Criação de maneira desrespeitosa. “Ouça o grito da Terra” deve ser um forte apelo também no horizonte importante do dia 7 de Setembro, para inspirar novas posturas cidadãs na sociedade brasileira, que precisa tratar, de modo mais sensível e racional, o meio ambiente generoso e rico do país.



A atual relação do ser humano com o planeta coloca em perigo a vida. Uma situação que precisa ser mais reconhecida, com a partilha de informações consistentes e cientificamente embasadas, inspirando uma sensibilização impulsionada por parâmetros humanísticos e pela luz da fé. Afinal, quando se considera a Criação, deve-se respeitar o seu Criador, incentivando novas posturas com o selo do cuidado e preservação, a partir de mudanças no estilo de vida, que deve ser mais condizente com os parâmetros da sustentabilidade. A vivência da fé conta de modo determinante nesse necessário processo de se renovar o jeito de agir no mundo, tendo no horizonte a busca pela harmonia com toda a Criação. O autêntico testemunho daqueles que creem em Deus exige também um modo de estar adequadamente na ambiência da Criação. Isto significa tratar o planeta como dom que precisa ser cuidado.



O Papa Francisco, a partir da indicação “Espera e age com a Criação”, interroga: “Quando é que se tem fé?”. E responde: não é tanto por se acreditar em algo transcendente e incompreensível para a razão, situando Deus de modo distante e inominável. O Santo Padre ensina que o olhar iluminado pela fé é capaz de enxergar que o Espírito Santo habita no coração de cada filho e filha de Deus. O selo de autenticidade da identidade cristã é o Espírito Santo derramado, copiosamente, nos corações, inclinando-os aos bens eternos, à luz da humanidade bela e bondosa de Jesus. O Espírito Santo gera nos corações a criatividade, tornando-os proativos na caridade, por meio de um caminho de liberdade espiritual, no enfrentamento da lógica do mundo. Prioriza-se a lógica de Deus, pelo princípio do amor. Compreende-se que o cristão, movido pela fé, assume o compromisso com a caridade e transborda esperança. Nesta perspectiva, brilha a exigência de se assumir um estilo de vida dedicado ao cuidado com a Criação.



O dom da fé é também uma tarefa, realizada na obediência ao mandamento do amor de Jesus, vinculando os cristãos com o princípio da fraternidade e a promoção da justiça para todos. O amor deve ser testemunhado sempre em todas as circunstâncias, particularmente no tratamento dedicado ao meio ambiente, o que exige reconhecer e partilhar das dores do mundo. A Criação é ambiente vital, concebida para ser marcada pela alegria, partilhada por todos – e tudo deve tender à glória de Deus, para que a humanidade alcance a paz prometida. Assim, as dores da Criação, partilhadas pela humanidade, constituem razão de luta esperançosa dos cristãos. Tudo conta, cada gesto de respeito e reverência aos bens da natureza, fecundando um novo processo de nascimento da humanidade, diante dos esgotamentos evidentes em um planeta que grita. A luta por um novo estilo de vida na Terra é o começo de um processo importante, inadiável, para solucionar graves problemas ambientais, com repercussões sociopolíticas.



A esperança cristã, sublinha o Papa Francisco, não desilude e também não ilude. “O gemido da Criação, dos cristãos e do Espírito é antecipação e expectativa da salvação”, explica o Pontífice. Em meio às muitas lutas e desafios, inspirando-se no testemunho de figuras ilustres da história e na vida da Igreja, não se pode deixar de investir em um novo modo de conviver com o semelhante, marcado pela fraternidade universal e pela paz. O impulso vem do cultivo da amizade social, que contempla, de modo inegociável, a responsabilidade por uma ecologia social, humana e integral. A luta moral dos cristãos está vinculada ao gemido da Criação, ferida por iniciativas destruidoras. Na busca pela libertação de todos os seres humanos está incluída a tarefa de superar os abusos contra a natureza. É hora de todos se contraporem ao processo de degradação do meio ambiente. Um gesto de conversão que inclui passar da arrogância de quem quer dominar a natureza e os outros à humildade de quem cuida dos outros e da Criação, conforme diz o Papa Francisco.



Cuidado é o princípio fundamental para alavancar grandes mudanças, deixando de lado a desmedida ambição que almeja simplesmente o lucro e o consumo sem limites. O princípio do cuidado sustenta-se em Deus, referência inigualável e insubstituível na qualificação das relações entre seres humanos e da humanidade com o restante da Criação. É preciso repensar o que significa e quais são os limites do poder humano. Uma reflexão necessária, para adequadamente mensurar as consequências dos progressos tecnológicos impressionantes que, ao mesmo tempo, são perigosos, capazes de colocar em risco o conjunto da vida e a sobrevivência humana.



Adverte o Papa Francisco: um poder descontrolado gera monstros. Por isso, é urgente colocar limites éticos ao desenvolvimento da inteligência artificial, prezando sempre pela verdade, pelo bem, a serviço da paz e do desenvolvimento integral. Tenha-se presente que a defesa do meio ambiente não é apenas uma questão ética, mas também teológica, com reflexões sobre a existência humana à luz do mistério de Deus. Um horizonte de compreensão que pode, frutuosamente, situar a humanidade contemporânea em um outro patamar, sensibilizando-a para agir em resposta ao convite: ouça o grito da Terra.