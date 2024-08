“Jair Bolsonaro é o mito sem mitologia, o caos – parafraseando Nietzsche – que nunca parirá uma estrela. Pablo Marçal é um ídolo dos pés de barro, a epítome do narcisista transtornado, um id espumando pela boca enquanto mete o pé no traseiro do ego e do superego, os expulsando da casa da psiquê, que ele está prestes a incendiar, como Nero tacando fogo em Roma. É divertido ver a luta livre política entre o mito e o ídolo, na categoria “peso fumaça”, onde cada lutador, empunhando um ventilador e um balde de excremento, tem como objetivo fazer desvanecer a imagem ilusória e inconsistente do outro. A esquerda e a direita (sensata) aplaudem.”



Túllio Marco Soares Carvalho

Bauru - SP