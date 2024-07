“Lula, cujo governo é uma fábrica de impostos, na Universidade de São Carlos, numa fala favorável à elevação do imposto sobre herança, que tramita no Congresso, mencionou: 'Aqui no Brasil não tem ninguém que faça doação, porque o imposto sobre herança é nada, é de 4%'. Herança existe porque alguém que, apesar da pesada carga tributária, conseguiu economizar e prosperar – não foi pelo petrolão. Talvez Lula ainda não saiba que de tributação anual no Brasil o operário paga cinco salários em impostos. O governo ideal é enxuto, leve, eficiente, investe em obrigações básicas satisfatórias (educação, segurança infraestrutura, transportes e saúde), respeitando a Lei de Responsabilidade Fiscal e visando o bem coletivo. Infelizmente o governo de Lula não pensa nem age assim – funciona inversamente ao governo ideal.”

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha – ES