Viajar de avião é uma experiência que pode variar bastante, especialmente no que diz respeito ao preço das passagens e ao conforto. Ao pesquisar viagens é comum encontrar opções de voo diretos e com escala, sendo que os últimos são geralmente mais baratos.



Esse tipo de voo pode oferecer uma economia significativa, mas muitas vezes exige mais tempo de viagem e pode incluir algumas paradas em cidades intermediárias. Escolher entre um voo direto e um com escala envolve considerar diferentes fatores, como orçamento, tempo disponível e preferência pessoal.



A diferença de preços ocorre principalmente por questões operacionais e estratégicas das companhias aéreas, que distribuem os custos entre vários passageiros e aproveitam a demanda para conexões. Voos com escala são uma estratégia das companhias para otimizar rotas, utilizando aeroportos centrais para redistribuir passageiros. Com isso, as empresas conseguem manter aviões com maior ocupação e, em troca, oferecer um valor reduzido na passagem.



Entender por que os voos com escala são mais econômicos e como funcionam pode ser útil tanto para viajantes quanto para quem busca economizar nas férias. A seguir, veja detalhes do funcionamento dos voos com escala e como essa opção pode afetar a experiência do viajante.



Como funcionam os voos com escala?



Um voo com escala é aquele que faz paradas em um ou mais aeroportos antes de chegar ao destino final. Ao contrário dos voos diretos, que vão de uma cidade a outra sem interrupções, os voos com escala podem incluir uma ou mais paradas para reabastecimento, embarque e desembarque de passageiros. Esse tipo de voo é bastante comum em rotas longas, especialmente aquelas que atravessam continentes, onde o reabastecimento e a troca de passageiros são necessárias para viabilizar o trajeto.



Na prática, em um voo com escala, o passageiro permanece dentro do avião enquanto o processo de reabastecimento é realizado ou aguarda a entrada e saída de outros passageiros. Dependendo da companhia aérea e do aeroporto, é possível que o viajante precise desembarcar durante a escala, especialmente em casos de inspeções de segurança ou se houver mudança de tripulação.



Esse processo, apesar de parecer simples, ajuda as companhias a reduzir custos e otimizar suas operações, pois possibilita que um mesmo voo atenda mais passageiros em diferentes destinos.



Vantagem dos voos com escala



A vantagem dos voos com escala é que eles ampliam a quantidade de rotas e destinos que uma companhia pode oferecer. Em vez de operar um voo direto entre cidades menos movimentadas, as empresas podem concentrar passageiros em voos com escala, aumentando a eficiência e diminuindo o valor da passagem para o consumidor.



As escalas permitem que as companhias aéreas aumentem a ocupação dos voos, algo fundamental para manter a lucratividade TOMAg de Getty Images

Por que voos com escala são mais baratos?

A diferença de preço entre voos diretos e voos com escala é, na verdade, uma questão de economia para as companhias aéreas. Operar um voo direto requer mais combustível, planejamento e ocupação total dos assentos para ser economicamente viável. Quando há escalas, a companhia distribui o custo da operação entre vários grupos de passageiros que embarcam e desembarcam ao longo da rota, o que permite diluir os custos e cobrar menos pela passagem.



Além disso, as escalas permitem que as companhias aéreas aumentem a ocupação dos voos, algo fundamental para manter a lucratividade. Em um voo com escala, os assentos são ocupados por diferentes passageiros ao longo do trajeto, o que ajuda a garantir que o avião decole com a maior quantidade de pessoas possível.



Essa lógica de otimização dos voos se torna ainda mais evidente em grandes hubs (centros de conexão), onde várias rotas se encontram. Isso permite que companhias aéreas utilizem os recursos com mais efetividade, o que se traduz em preços mais baixos para os passageiros.



Cidades com menor demanda



As paradas intermediárias também permitem que as companhias aéreas aproveitem o tráfego entre cidades com menor demanda. Assim, passageiros que normalmente não teriam acesso a voos diretos para grandes centros ou destinos internacionais acabam se beneficiando das rotas com escalas, que tornam o custo da passagem mais acessível.



Qual a diferença entre voos com escala e voos com conexão?

Ao falar sobre voos com escala, é importante entender a diferença entre escala e conexão. Embora ambos envolvam paradas durante o trajeto, eles são processos diferentes que afetam a experiência de viagem de formas distintas.



Voos com escala



Em um voo com escala, como mencionado, o avião faz uma parada em um ou mais aeroportos, mas os passageiros geralmente não precisam desembarcar e nem trocar de aeronave.



Voos com conexão



Já em voos com conexão, o passageiro precisa desembarcar em um aeroporto intermediário e embarcar em outro avião para continuar a viagem até o destino final. A conexão exige que o passageiro desça do avião e, em muitos casos, retire sua bagagem para um novo check-in no voo seguinte. Esse processo pode ser mais demorado e exigir tempo extra no aeroporto de conexão.



Os voos com conexão são comuns em rotas internacionais ou em destinos que não possuem voos diretos. Dependendo do tempo de espera entre os voos, o passageiro pode até ter a chance de explorar um pouco a cidade de conexão. A principal vantagem dos voos com conexão é que eles ampliam a rede de destinos que uma companhia pode oferecer, mas a desvantagem é o tempo adicional de viagem e o desconforto de mudar de avião e, em alguns casos, de terminal.



Vantagens e desvantagens dos voos com escala

Escolher um voo com escala pode ser vantajoso em diversos aspectos, especialmente para quem busca economizar. No entanto, essa opção também tem desvantagens que devem ser consideradas antes de decidir. Confira alguns dos prós e contras dos voos com escala:



Vantagens



Saiba quais as 3 principais vantagens:

economia: a principal vantagem dos voos com escala é a economia no preço da passagem, o que pode ser um fator decisivo para muitos viajantes;



a principal vantagem dos voos com escala é a economia no preço da passagem, o que pode ser um fator decisivo para muitos viajantes; flexibilidade de horários: voos com escala oferecem mais opções de horários, já que combinam diversas rotas e conexões;

voos com escala oferecem mais opções de horários, já que combinam diversas rotas e conexões; possibilidade de novos destinos: paradas em cidades intermediárias podem permitir que o passageiro explore outros destinos, especialmente em longas escalas.



Desvantagens



A seguir veja as 3 principais desvantagens:

tempo de viagem maior: um voo com escala geralmente é mais demorado do que um voo direto, pois inclui paradas e tempo extra de espera;

um voo com escala geralmente é mais demorado do que um voo direto, pois inclui paradas e tempo extra de espera; possibilidade de atrasos: cada escala representa uma nova possibilidade de atraso, o que pode impactar a pontualidade do voo;

cada escala representa uma nova possibilidade de atraso, o que pode impactar a pontualidade do voo; conforto reduzido: paradas intermediárias podem causar cansaço e desconforto, especialmente em viagens longas e com múltiplas escalas.

Apesar das desvantagens, os voos com escala continuam sendo uma escolha atraente para viajantes que priorizam o orçamento. Por isso, é importante pesar os prós e contras antes de fazer a reserva, garantindo que a opção escolhida se alinhe com as suas necessidades e expectativas para a viagem.



Perguntas frequentes sobre voos com escala



Tire suas dúvidas sobre os voos com escala:

Por que o voo com escala é mais barato?

É barato, pois permite à companhia aérea diluir custos operacionais e atender mais passageiros em uma única rota.



É mais barato reservar um voo com escala?

Sim, voos com escala costumam ser mais econômicos que os diretos.



É melhor voo direto ou com escala?

Depende das suas prioridades: voos diretos são mais rápidos, mas os com escala são mais baratos.



Como funcionam os voos com escala?

Voos com escala, fazem paradas em aeroportos intermediários, onde passageiros podem embarcar ou desembarcar antes de chegar ao destino final.