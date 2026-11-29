FOLHAPRESS - Uma criança de 5 anos está desaparecida desde a tarde desse sábado (28/11) após ser arrastada por uma enxurrada para dentro de uma galeria de águas pluviais em Guararapes, no interior de São Paulo.

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Outros dois adolescentes, ambos de 13 anos, estavam com ela no momento da chuva e chegaram a ser levados pela água, mas foram resgatados.

Segundo o Corpo de Bombeiros, os três jovens brincavam na Rua José Damico, no Bairro Jardim Vila Nova, quando começou uma chuva forte. A corporação recebeu o chamado depois das 16h.

A criança e os adolescentes foram levados por cerca de 700 metros até o ponto em que a tubulação deságua no Rio Barra Grande.

No caminho, porém, os adolescentes conseguiram se segurar na margem do rio. A criança de 5 anos foi levada pela correnteza.

Quatro viaturas foram enviadas ao local. As buscas foram retomadas por volta da meia-noite, de acordo com os bombeiros, e agora contam com nove agentes e quatro viaturas da corporação.

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Os bombeiros não informaram o nome da criança nem o estado de saúde dos dois jovens que foram resgatadas.