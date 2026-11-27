A Polícia Civil investiga a morte de Ana Raquel Karkow, de 47 anos, encontrada sem vida em um apartamento em Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre. O irmão da vítima, Alberto Karkow, de 34 anos, foi preso como suspeito pelo crime e declarou aos agentes que a mulher permaneceu morta no imóvel durante dias antes da chegada da polícia.

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A Brigada Militar foi até o endereço depois que moradores do condomínio sentiram um forte odor vindo do local. De acordo com a titular da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Canoas, Angélica Giovanella Marques, o homem atendeu os policiais com tranquilidade durante a abordagem.

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Localização da vítima e investigação de feminicídio

A vítima atuava como psicóloga e possuía doutorado em neurociência. Agentes localizaram o corpo na noite de quarta-feira (25/11), caído ao lado da cama, já com sinais avançados de decomposição.

O caso é tratado como feminicídio pelos investigadores. A delegada informou que a tipificação decorre do fato de o crime envolver violência praticada em contexto de convivência familiar.

Brigas frequentes e relato sobre o crime

Conforme as declarações prestadas à delegada, o suspeito relatou que mantinha atritos constantes com a irmã, com quem dividia a residência. Ele afirmou que os dois entraram em luta corporal durante uma discussão recente.

Aos policiais militares que atenderam a ocorrência, o homem disse que causou a morte da irmã por "esganadura". O suspeito também alegou que a briga começou após a mulher arrombar a porta do quarto dele.

Peritos estiveram no imóvel para analisar a cena da morte. Durante as diligências no apartamento, as equipes recolheram aparelhos celulares e notebooks para averiguação técnica.

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Vizinhos relataram aos policiais que os irmãos brigavam com frequência. Apesar dos desentendimentos confirmados por moradores e pelo próprio suspeito, não havia registros anteriores de ocorrências nem medidas protetivas solicitadas entre as partes.