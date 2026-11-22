(FOLHAPRESS) - Um carro usado em um homicídio no litoral do Paraná foi localizado em menos de 24 horas - e o que o entregou foi um detalhe: a lanterna traseira esquerda quebrada. Com as descrições do boletim de ocorrência, um sistema de inteligência artificial rastreou as câmeras do estado até encontrá-lo em frente à casa de um homem em outro endereço. A polícia apreendeu o veículo e deteve o suspeito.

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O caso, registrado em Paranaguá em 14 de fevereiro, mostra como a IA deixou de ser promessa para virar rotina na segurança pública. O quebra-cabeça foi resolvido pela Plataforma de Inteligência Artificial das Polícias do Paraná, que desde janeiro conecta 976 câmeras, em funcionamento 24 horas por dia, em 21 municípios. Mas a força do sistema não está só nas imagens: está no cruzamento automático delas com boletins de ocorrência e mandados em aberto.

A plataforma lê placas, identifica modelo e cor e registra até amassados ou adesivos. Também reconhece padrões, como carros que fazem a mesma rota todos os dias.

Milhares de casos

Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Paraná, nos 10 primeiros meses, o sistema ajudou a concluir 3.000 ocorrências, com 2.300 prisões e 700 veículos recuperados. A pasta ressalta que "a IA cruza os dados e organiza as evidências, mas nunca decide: quem decide é sempre o policial".

O secretário Hudson Leôncio Teixeira afirma que a ferramenta apoia as polícias Civil e Científica na elucidação de crimes e a Militar no planejamento do patrulhamento. "A inteligência artificial não substitui a avaliação policial, mas traz agilidade ao transformar buscas que levavam dias ou meses em respostas de poucos minutos", diz.

O Paraná não está sozinho. Na capital paulista, o Smart Sampa contabiliza mais de 7.000 prisões; no estado, o Muralha Paulista reúne quase 100 mil câmeras em mais de 300 municípios, além de 7.000 equipamentos de reconhecimento facial.

Em Goiás, o IA Contra o Crime foi associado a mais de 1.400 ocorrências esclarecidas em cinco meses.

No âmbito federal, o Córtex, do Ministério da Justiça, cruza leitura de placas com bases de dados e tem 55 mil usuários. Só de reconhecimento facial, a Defensoria Pública da União e o Centro de Estudos de Segurança e Cidadania (CESeC) contam 337 projetos ativos no país, alcançando cerca de 81 milhões de pessoas.

Informações reunidas



Para o cientista da computação Humberto Sandmann, a vantagem está na velocidade e na escala. "A IA faz em minutos o que uma revisão manual levaria semanas", compara. "Permite transformar pistas fracas em hipóteses que a polícia pode checar. Também ajuda a localizar pessoas desaparecidas e libera os policiais para o trabalho de investigação."

Parceira da iniciativa paranaense, a Pax também desenvolveu plataformas para Goiás, Ceará e São Paulo. Segundo o diretor-geral, Ivo Corrêa, o desafio é conectar informações dispersas. "A informação que ajuda a esclarecer um crime quase sempre existe, mas fica espalhada: o boletim é texto livre, os mandados ficam num banco, os registros de furto e roubo em outro e as imagens de câmera em outro."

Por isso, as câmeras são só uma das fontes. O policial faz buscas em linguagem natural -"moto preta, garupa de capacete vermelho", por exemplo - e agentes de IA consultam bases autorizadas, cruzam os dados e organizam possíveis evidências, indicando a origem de cada uma. Ao detectar um veículo roubado, uma placa clonada ou alguém com mandado de prisão, o sistema alerta as equipes, e a viatura mais próxima é acionada.

"Relações que levariam dias para ser encontradas à mão aparecem em minutos", diz Corrêa. Segundo a empresa, o sistema foi desenvolvido com policiais, a partir dos problemas do dia a dia da categoria.

Indícios, não provas

O criminalista Eder Ricardo Fior, autor de "Luz nas Grades", lembra que a IA também pode ajudar a esclarecer casos antigos, encontrar foragidos e até inocentar investigados. Mas pede cautela. "A IA é ótima para indicar onde procurar, mas alerta de máquina não prova culpa", diz.

"O maior problema é o erro com aparência de certeza. Quando a tela aponta um nome, o policial tende a acreditar, e a investigação passa a buscar confirmação em vez da verdade. A chamada validação humana corre o risco de virar carimbo."

Ele cita o próprio Smart Sampa. A prefeitura afirma que o sistema levou à prisão mais de 3.600 foragidos, com 99,5% de acerto e nenhuma prisão injusta. Uma nota técnica do Lapin, do Instituto Peregum e da Rede Liberdade, porém, conta 82 pessoas levadas à delegacia e depois liberadas - 23 delas por inconsistência no reconhecimento facial.

Outro risco é o viés algorítmico, que pode levar a IA a reproduzir padrões racistas. "As causas incluem dados de treino desbalanceados, iluminação e qualidade de câmera, além da escolha do limiar de decisão", explica Sandmann. "O viés também vem de onde as câmeras são instaladas e de quem entra nas listas de procurados."

A resposta passa por controle e transparência. A advogada Patricia Peck, especialista em direito digital, alerta que "a tecnologia deve funcionar como apoio à investigação e não substituir a atividade policial, a avaliação humana ou as garantias do processo penal".

O advogado e professor Evandro Soares cobra "auditorias periódicas". Para Raphael Crestani, analista de sistemas e executivo da Performancelab, "o resultado obtido por meio de IA precisa ser uma pista a ser verificada, e não uma conclusão automática".

Crestani avalia que o Brasil está bem posicionado no setor, com profissionais qualificados e programas já em operação, mas que o avanço depende de integrar dados e padronizar critérios de uso. "Não adianta investir em câmeras e sistemas avançados se as informações continuam isoladas."

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Quando bem aplicado, o investimento dá resultado. Um estudo publicado neste ano no "Journal of Development Economics", com dados de cidades chinesas entre 2014 e 2019, identificou queda mais acentuada da criminalidade onde havia mais câmeras -sobretudo nos crimes em espaços públicos.