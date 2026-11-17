O uso de inteligência artificial (IA) avança nas empresas brasileiras e chega ao atendimento ao cliente. Segundo o relatório Desbloqueando o Potencial da IA no Brasil 2026, elaborado pela consultoria Strand Partners para a Amazon Web Services (AWS), 50% das empresas do país usam IA, ante 40% no ano anterior, e 15% chegaram a um estágio avançado de adoção. O levantamento ouviu 1.000 líderes empresariais e 1.000 cidadãos.

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O tema ocupou o CONAREC 2026, realizado em 23 e 24 de setembro, no Transamérica Expo Center, em São Paulo. A cobertura do Brasil Inovador registrou mais de 15 mil congressistas e 140 painéis, palestras e apresentações de dados em sete arenas. Com o tema “A Experiência Infinita”, a 24ª edição debateu até onde a automação deve avançar e quando o critério humano deve assumir a jornada do consumidor.

Roberto Meir, CEO do Grupo Padrão, organizador do evento, afirmou que a automação resolve gargalos de eficiência, mas sozinha não garante a relevância da marca para o consumidor. Segundo ele, o critério humano segue necessário para interpretar nuances culturais e gerenciar crises de reputação.

Outras pesquisas de mercado projetam que, até 2027, metade das organizações que planejam reduzir significativamente equipes de atendimento por causa da IA abandonará esses planos. Em um levantamento com 163 líderes de atendimento feita em março de 2025, 95% disseram pretender manter agentes humanos. A consultoria também estima que mais de 40% dos projetos de IA agêntica serão cancelados até o fim de 2027, por custos, valor de negócio pouco claro e controles de risco insuficientes.

A adoção traz riscos de segurança. Relatório da Check Point Research de junho de 2026 aponta que um em cada 26 comandos enviados a ferramentas de IA generativa a partir de redes corporativas apresentou alto risco de vazamento de informações sensíveis, o equivalente a 3,9% no mundo. A América Latina registrou a maior taxa, de 5,2%, e a atividade de alto risco foi identificada em 85% das organizações que usam essas ferramentas com regularidade.

Nesse contexto, ?Simone Hidalgo, executiva da Betta Tech e especialista em soluções para Contact Center, afirma: “A IA generativa já está nas empresas, e o desafio agora é integrá-la ao atendimento com governança, proteção de dados e o humano no controle”. Segundo ela, a decisão sobre quais interações a IA conduz e quais exigem uma pessoa deve ser tomada antes da implantação.

As plataformas de experiência do cliente incorporam a IA generativa e agêntica a esse movimento. A NiCE concluiu em setembro de 2025 a aquisição da Cognigy, plataforma de IA conversacional e agêntica, integrada à CXone Mpower, plataforma de IA para experiência do cliente da empresa, e também oferecida de forma independente. A Betta Tech atua no Brasil como uma das maiores parceiras de implantação e sustentação das soluções da NiCE. Simone acrescenta: “Quando a IA entra no atendimento, implantação e sustentação precisam andar juntas para a tecnologia seguir entregando resultado depois da entrada em operação”.

Com metade das empresas brasileiras usando IA e o atendimento no centro do debate, a definição de governança, de proteção de dados e do papel humano acompanha o avanço da tecnologia generativa nas companhias do país.

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