Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena 3089, sorteadas neste domingo (22/11). Com isso, o prêmio acumulou, e a estimativa é de que chegue a R$ 65 milhões no próximo sorteio, nesta terça-feira (24/11)

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A Mega-Sena 3089 teve as seguintes dezenas sorteadas: 59 - 17 - 58 - 18 - 36 - 27. Veja as outras loterias sorteadas nesta quinta-feira.

postas simples feitas em Aimorés e Reduto, em Minas Gerais, acertaram cinco dezenas e ganharam R$ 51.466,57 cada uma.

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão pagos exclusivamente nas agências bancárias, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo da aposta.

Transferências de valores iguais ou superiores a R$ 10 mil serão realizadas no prazo mínimo de dois dias úteis após o comparecimento do ganhador à agência.

Quem fez a aposta pela internet pode optar por receber o prêmio pelo aplicativo Mercado Pago, desde que o valor líquido não ultrapasse R$ 1.581,44 (valor bruto de R$ 2.259,20).

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Caso prefira comparecer a uma lotérica, o apostador deverá apresentar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado no portal Loterias Caixa e válido por 24 horas.