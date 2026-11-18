O gabarito oficial do Enem 2026 foi divulgado após o encerramento das provas. Os candidatos realizaram os cadernos azul, amarelo, verde e branco no primeiro dia do exame. No segundo domingo, os estudantes responderam às questões da prova cinza.

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O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) anulou uma questão de matemática aplicada no segundo dia. O exercício abordava um campeonato de futebol e continha uma inconsistência interna: quem calculava os valores de x e y separadamente encontrava uma opção válida, mas o total de gols marcados diferia dos gols sofridos. Os participantes que tentavam deduzir uma variável pela outra ficavam sem alternativa correspondente.

Outro item avaliado no segundo dia gerou controvérsia, embora tenha sido mantido no gabarito oficial. A pergunta envolvia o teorema de Pitágoras e canteiros. Professores apontaram que a imagem anexada ao enunciado continha elementos capazes de induzir ao erro: o lado visualmente maior do canteiro III media, pelas contas, menos do que a parte aparentemente menor do retângulo. Quem utilizou a representação gráfica como referência pode ter assinalado a alternativa incorreta.

Critérios da nota e a TRI

A soma pura de acertos no gabarito não reflete a nota definitiva do participante. O exame adota a Teoria de Resposta ao Item (TRI), método que avalia a qualidade das respostas corretas em vez de computar apenas o volume final de acertos.

O algoritmo verifica a coerência do desempenho de cada prova: acertar itens difíceis e errar questões fáceis classifica o candidato como "incoerente", diminuindo a pontuação obtida. Essa regra explica como dois estudantes com número idêntico de acertos chegam a médias distintas. O Inep publicará os resultados individuais completos em 18 de janeiro de 2027.

A abordagem da redação

A produção textual desta edição abordou o tema "Valorização do SUS (Sistema Único de Saúde) como direito universal". Docentes ouvidos pelo "g1" classificaram a temática como acessível e relevante, mas apontaram uma dificuldade específica no formato apresentado aos estudantes.

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Ao contrário de edições passadas, a proposta não indicou explicitamente um problema central a ser combatido. Segundo os especialistas, os candidatos precisavam compreender que a palavra "valorização" já pressupõe entraves ao reconhecimento da importância da importância da saúde pública. A partir dessa constatação, os participantes deveriam construir a argumentação contendo causas, consequências e soluções para a questão.