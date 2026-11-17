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O segundo dia de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 2026 manteve a identidade contextualizada da prova, conectando conteúdos clássicos da educação básica a desafios contemporâneos, como a matriz energética global, as mudanças climáticas e a mobilidade urbana. De acordo com a análise da equipe pedagógica do Elite Rede de Ensino, enquanto as provas de Ciências da Natureza apresentaram equilíbrio e boa previsibilidade, a de Matemática exigiu fôlego extra dos candidatos, com enunciados extensos e leve elevação no grau de dificuldade em relação à edição passada.



Para Nelson Amado, professor de Matemática do Elite Rede de Ensino, o exame manteve sua estrutura tradicional ao cobrar conteúdos fundamentais — como razão e proporção, frações mistas na forma decimal e interpretação de gráficos e tabelas —, mas apresentou um número maior de questões difíceis, compensadas por itens fáceis bastante acessíveis, a exemplo de questões envolvendo unidades de medida como micrômetro e trilionésimo de segundo.



"A prova foi cansativa, extensa, porém bem elaborada. Sentimos um aumento na quantidade de questões difíceis em relação ao ano passado, mas quem seguiu a estratégia de separar as questões fáceis e médias no início garantiu entre 20 e 25 acertos, podendo chegar a 30 acertos, em média, o que, com o peso da TRI de Matemática, assegura uma excelente pontuação", avalia Nelson.



Entre os destaques culturais e técnicos apontados por Nelson Amado:



*Arte brasileira na escala: A obra Abaporu, de Tarsila do Amaral, serviu de base para uma questão de escala, exigindo atenção redobrada do candidato para converter a escala linear (de comprimento) para a escala de área.

*Questões mais exigentes: O topo de complexidade ficou dividido entre itens de geometria analítica (equação geral da circunferência associada a um quadrado), probabilidade (como a questão do disco e outra envolvendo áreas de figuras planas), função logarítmica, semelhança de retângulos com Teorema de Pitágoras e o gráfico de uma função trigonométrica secante — sucedendo a função tangente cobrada em 2025.

*Fora do padrão: Chamou atenção uma questão de página inteira sobre desvio padrão aplicada a gráficos de frequência de notas em um site de relacionamentos, além da cobrança da "regra da sociedade" (divisão de lucros proporcional ao capital e ao tempo investido), tema mais recorrente em concursos militares do que no ENEM.



Na avaliação de Jade Cardoso, professora de Biologia do Elite Rede de Ensino, a prova apresentou nível de dificuldade moderado e coerente com as edições recentes, priorizando a interpretação de situações práticas e o uso de textos científicos atuais, incluindo publicações de 2025 e 2026, sem exigir decoreba excessiva. O grande fio condutor foi a temática ambiental e energética.



"A presença de questões sobre biocombustíveis, biogás, produção de etanol, impactos de hidrelétricas e contaminação ambiental ganha ainda mais relevância no momento em que o exame acontece: durante a realização da COP31, apenas um ano após a COP30, sediada no Brasil. Essa sintonia demonstra como os conteúdos científicos dialogam diretamente com os desafios climáticos do século XXI", afirma Jade.



Além dos desequilíbrios ecológicos e dos ciclos do carbono e do nitrogênio, Jade Cardoso ressalta o espaço dedicado à biotecnologia e à saúde:



*Genética e clonagem: Uma questão acessível abordou o procedimento clássico de clonagem reprodutiva — semelhante ao da ovelha Dolly —, cobrando do aluno o reconhecimento de que o núcleo da célula somática do animal doador carrega a informação genética responsável pela característica investigada. Outros itens trataram de organismos geneticamente modificados e reprodução assistida.

*Maior grau de exigência: Cerca de três questões apresentaram grau de dificuldade entre médio e difícil ao associar representações visuais ao conhecimento teórico, com destaque para os mecanismos de ativação do sistema imunológico e de produção de anticorpos, além das adaptações metabólicas na prática de exercícios físicos em altitude.



Em Física, Lincoln Ribeiro, professor de Física do Elite Rede de Ensino, destaca o equilíbrio na distribuição entre questões fáceis, médias e difíceis, acompanhado de enunciados objetivos e cálculos diretos — cerca de oito questões exigiram contas, mas sem operações abusivas.



"A prova veio fortemente voltada para a geração de energia, com pelo menos seis questões explorando esse tema, especialmente no que diz respeito à energia elétrica. Os enunciados trouxeram contextos muito atuais, como carros elétricos, políticas públicas para a regulação dos transportes, aproveitamento de resíduos sólidos urbanos para a produção de biogás e geração de energia em termelétricas, além de radares que utilizam ondas eletromagnéticas para o rastreamento de aviões", explica Lincoln.



Na análise estrutural feita por Lincoln, a prova manteve proporções semelhantes às da edição anterior, mas reservou duas curiosidades marcantes:



*Retorno da hidrodinâmica: Ausente nas últimas edições do ENEM, o conteúdo reapareceu em uma questão puramente teórica e acessível, que exigia apenas o conhecimento do conceito de vazão.

*Circuito repetido de 2013: Uma das questões de eletrodinâmica reutilizou exatamente o mesmo desenho de circuito elétrico aplicado no ENEM de 2013, com alteração apenas dos valores numéricos.



Para Ygor Souza, professor de Química do Elite Rede de Ensino, a prova mostrou-se bastante previsível e apresentou um nível de dificuldade inferior ao da edição passada, favorecendo os estudantes que se prepararam com base no histórico do exame. Temas clássicos como estequiometria, termoquímica, eletroquímica, determinação do número de oxidação (NOX) e soluções marcaram presença de forma acessível.



"Tivemos cerca de três questões de Química Ambiental que abordaram temas relevantes, como a contaminação de lençóis freáticos e o número de oxidação em processos do ciclo do nitrogênio. Elas podiam ser resolvidas por meio de interpretação e associação conceitual. Já o principal aspecto que destoou do padrão recente foi uma questão interdisciplinar de termodinâmica sobre curvas de aquecimento da água, que estabelecia uma relação direta com a Física", afirma Ygor Souza.