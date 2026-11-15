Enem tem abstenção de 36% neste domingo (15), diz MEC

ANA POMPEU - BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O Enem 2026 teve 36% de abstenção no segundo dia de prova, neste domingo (15). O MEC (Ministério da Educação) destacou a participação de estudantes da rede pública, impulsionada pela estratégia de inscrever automaticamente alunos do último ano do ensino médio.

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O resultado do exame será divulgado no dia 18 de janeiro. Neste domingo (15), os participantes responderam a 90 questões de múltipla escolha, sendo 45 de matemática e 45 de ciências da natureza, em cinco horas de prova.

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Serão quase 1,5 milhão de vagas a serem preenchidas a partir dos resultados das provas, que poderão ser ocupadas por meio do Sisu, Prouni ou Fies.

A pasta diz que os dados preliminares indicam um crescimento na participação de concluintes do ensino médio da rede pública, "cujo índice passou de 53,8%, em 2025, para 65%, em 2026". "O resultado representa um aumento de 250 mil estudantes presentes em comparação com a edição anterior", afirmou a pasta.

Após o fechamento da data de inscrição, o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) cadastrou cerca de 500 mil estudantes do terceiro ano da rede pública. Desses, aproximadamente metade participou das provas.

Segundo o ministro da Educação, Leonardo Barchini, a prática deve ser replicada nas próximas edições. "Registramos o aumento no percentual de estudantes concluintes da rede pública. Isso se deve a duas razões principais. Primeiro, o aumento dos locais de prova. Além de todo o trabalho conclamando esses estudantes e a inscrição automática. E também aumento do atendimento especializado e a inclusão", disse.

Para incentivar o aumento, o presidente do Inep, Manuel Palacius, afirmou que a ideia é ampliar a presença da prova em mais municípios pelo país.

"Conseguimos já em 2026 ampliar o número de municípios e queremos ampliar ainda mais em 2027. E uma terceira linha de enfrentamento é o fato de que os estados começam a aprovar nas suas respectivas instâncias a aplicação do Enem em uma atividade do seu calendário e, portanto, integrada à programação da escola", afirmou.

Kátia Schweickardt, secretária de Educação Básica, citou também o programa Pé-de-Meia, voltado para estudantes do ensino médio regular e do EJA (Educação de Jovens e Adultos) como um fato que explicaria a participação desses estudantes.

"Na medida em que esses alunos se tornaram mais permanentes, não basta só termos ali presentes, mas os professores, os gestores, a coordenação pedagógica têm que estar mais preparada para acolhê-los. Hoje, mais de 50% dos nossos alunos do ensino médio brasileiro, em torno de 7 milhões, mais de 4 milhões recebem mensalmente o Pé-de-meia."

Mais cedo, o chefe da pasta disse também que a página do Inep sofreu tentativas de ataques hackers, que foram controlados, neste segundo dia do Enem 2026. No fechamento do dia, Barchini afirmou que nenhuma tentativa de invasão foi bem-sucedida.

O comentário foi feito por Barchini na manhã deste domingo ao vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB), durante uma vistoria ao local de onde é feito o monitoramento nacional das provas, em Brasília.

"Quanto aos ataques, naquela ocasião eu estava mostrando ao vice-presidente como funcionava o monitoramento. Obviamente todos os sites do governo sofrem constantemente esse tipo de ataque. e há um escudo que previne esse tipo de tentativa. Não houve nenhuma intercorrência grave em relação a isso. Nosso escudo funcionou muito bem", disse.

Em nota, o Ministério da Educação afirmou que é comum haver tentativas de ataques e que não houve comprometimento das provas.

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"Tentativas de ataques cibernéticos são comuns na administração pública, e o Inep está alinhado às melhores práticas de segurança digital. O Instituto mantém monitoramento contínuo de seus sistemas e, em nenhum momento, houve risco de comprometimento da segurança das informações, seja antes ou durante a aplicação do Enem", informou a pasta.