Empresário é preso suspeito de enviar videogame com bomba a concorrente

A Polícia Civil cumpre mandados de busca e apreensão nesta segunda-feira (16/11), em Santo André, na Grande São Paulo, contra o empresário Everton Yoshizumi Lima. Ele responde por investigação de tentativa de homicídio qualificado com uso de artefato explosivo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Segundo o portal g1, a Polícia Militar prendeu o empresário na manhã de sábado (14/11), no Bairro Parque das Nações. Policiais suspeitaram de uma motocicleta furtada e localizaram o proprietário em um estabelecimento comercial. Ao consultarem os dados, constataram um mandado de prisão temporária em aberto pelo atentado. Os agentes o conduziram ao 5º Distrito Policial de Santo André.

O crime ocorreu em 23 de outubro, por volta das 17h30, em uma loja de eletrônicos. Um entregador deixou no local um videogame, supostamente destinado a uma modificação pedida por cliente. O equipamento escondia um artefato explosivo programado para detonar após o recebimento.

Sem saber do conteúdo, o comerciante guardou o console em uma gaveta e continuou o expediente. Em seguida, o dispositivo entrou em ignição e explodiu. Câmeras de segurança registraram a destruição, que atingiu o teto da loja. O dono do comércio sofreu ferimentos leves, e um amigo teve queimadura na perna.

Disputa comercial motivou o crime

A perícia constatou que o artefato possuía duas cargas explosivas de igual intensidade, mas apenas uma detonou. A configuração do explosivo indica aos investigadores a intenção de matar a vítima.

Imagens de segurança mostraram a chegada do pacote por um motociclista. A Polícia Civil apurou que o condutor prestava serviços a uma empresa de aplicativo e ignorava o transporte da bomba. O suspeito solicitou a corrida com saída de uma rua pouco movimentada do município.

A investigação aponta que a concorrência empresarial motivou o atentado. Everton é proprietário de lojas do mesmo ramo, mantendo duas unidades na mesma via em que a vítima abriu seu ponto comercial. A divulgação da nova loja ocorreu com panfletos e redes sociais, o que gerou incômodo no investigado.

O antigo dono do imóvel comercial relatou ter sofrido sabotagem no mesmo endereço, sem conseguir apontar o autor. A defesa de Everton Yoshizumi Lima declarou que pediu acesso aos autos, mas ainda não obteve autorização judicial para consultá-los, motivo pelo qual não dispõe de elementos para se manifestar sobre as apurações.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.