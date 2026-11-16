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SÃO PAULO

Mulher é presa sob suspeita de jogar filha de viaduto

Guardas-civis metropolitanos que faziam ronda pela região foram avisados por um grupo de pessoas sobre o ocorrido

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PAULO EDUARDO DIAS
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PAULO EDUARDO DIAS
Repórter
16/11/2026 07:25

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Caso aconteceu no Viaduto Pedroso, em São Paulo
Caso aconteceu no Viaduto Pedroso, em São Paulo crédito: Reprodução

FOLHAPRESS - Uma mulher foi presa sob suspeita de jogar a filha de 4 anos do Viaduto Pedroso, no Bairro Bela Vista, Região Central de São Paulo (SP), na tarde desse domingo (15/11).

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A criança caiu na Avenida 23 de Maio, e pessoas que passavam pelo local chamaram o socorro. Ela foi encaminhada para o Hospital das Clínicas, mas morreu.

Guardas-civis metropolitanos que faziam ronda pela região foram avisados por um grupo de pessoas sobre o ocorrido.

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A mulher havia sido cercada por testemunhas, que não permitiram que ela deixasse o local, de acordo com a guarda.

Ao ser colocada na viatura, a mãe teve uma crise nervosa e precisou ser levada a um hospital, onde recebeu atendimento sob escolta. Ela não teve a identidade divulgada.

Após receber alta, ela vai ser encaminhada ao 78º DP (Jardins), onde será registrado o flagrante. 

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Até a publicação deste texto, a polícia tentava localizar familiares das duas.

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