Rio confirma primeira morte por mpox do ano no Brasil; casos passam de mil

O estado do Rio de Janeiro registrou a primeira morte por mpox no Brasil em 2026. O paciente tinha entre 40 e 49 anos e estava internado no Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Segundo a fundação, o quadro se agravou porque ele já tinha uma doença que compromete a imunidade. A morte foi confirmada em meio a uma alta de casos no país, que já passa de mil confirmações neste ano.

No Rio, os casos positivos registrados entre setembro e novembro dobraram em relação a tudo o que tinha sido contado nos outros meses do ano, de acordo com dados divulgados pela Fiocruz na sexta-feira (13/11).

Quantos casos de mpox o Brasil tem em 2026?

O balanço mais recente do Ministério da Saúde aponta 1.055 casos confirmados no país. Na nota de sexta, a Fiocruz contava 1.009.

Pelos números do ministério, São Paulo está no topo, com 398 registros, e o Rio vem logo atrás, com 391. Na contagem da Fiocruz, São Paulo tem 385 e o Rio, 384, e os dois somam aproximadamente 76% dos casos do país.

Mesmo com o aumento, o governo federal ainda não trata a situação como surto. A Fiocruz afirma que as infecções seguem bem abaixo do pico de 2022, quando a doença chegou ao Brasil e o país teve 10.591 casos.

Onde estão os casos no estado do Rio?

Dos 382 casos do estado contados no levantamento divulgado no Rio, 287 são da capital. A Zona Sul carioca tem o maior número de diagnósticos na cidade, com 70.

Em seguida vêm Penha, Ramos e Ilha do Governador, com 36 casos, o Centro, com 33, e Barra da Tijuca e Jacarepaguá, com 32.

Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, cerca de 14% dos pacientes com diagnóstico de mpox no estado precisaram de internação. Em 2022, o Rio teve 1.331 casos.

Quais são os sintomas da mpox?

A doença é causada pelo vírus MPXV e passa de uma pessoa para outra principalmente pelo contato próximo com quem está infectado, sobretudo com as lesões na pele. Roupas e toalhas que encostaram nas feridas também podem levar o vírus, embora isso seja mais raro.

Os primeiros sinais lembram os de outras infecções: febre, calafrios, dores no corpo, cansaço e aumento dos gânglios linfáticos. Depois aparecem manchas vermelhas que viram bolhas e crostas, muitas vezes na região genital.

A maioria dos pacientes tem quadro leve ou moderado, e os sintomas costumam sumir sozinhos em algumas semanas. Não existe remédio específico. Quem tem a imunidade comprometida corre mais risco de complicações.

Quem pode tomar a vacina contra a mpox?

Hoje a vacinação é para três grupos: quem vive com HIV, quem usa PrEP e quem trabalha em laboratório com exposição ao vírus.

O governo comprou 25 mil novas doses e passou a acompanhar em laboratório as variações genéticas do vírus. O ministério mandou mais de 2 mil doses ao estado do Rio, e cerca de mil continuam sem uso.

Médicos e enfermeiros de várias cidades fluminenses, cerca de 500 no total, passaram por um treinamento da Secretaria de Estado de Saúde na quinta-feira (12/11) para atender pacientes com suspeita da doença.

O que preocupa os médicos?

Em São Paulo, 25% dos casos deste ano já são do clado Ib, uma variante que pode estar ligada a quadros mais graves, segundo a Secretaria Estadual da Saúde paulista. No mesmo período do ano passado, a fatia não chegava a 1%. Até 14 de novembro, o Instituto Adolfo Lutz tinha identificado a variante em 103 casos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Para o infectologista Bernardo Porto Maia, diretor da UTI do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, o momento pede atenção, mas não alarme. Ele afirma que a vacina funciona contra a variante antiga e contra a nova, e resume: "prevenção não se faz com medo, se faz com informação".