Casos de mpox ultrapassam mil em 2026 e se concentram em seis estados

Os casos confirmados de mpox no Brasil em 2026 ultrapassaram a marca de mil, segundo a última atualização do painel de monitoramento da doença, mantido pelo Ministério da Saúde.

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De acordo com o painel, até esta quinta-feira (12/1), foram registrados 1.023 casos confirmados, 46 prováveis, 581 suspeitos e um óbito pela doença neste ano.

O estado com maior número de casos é o Rio de Janeiro, com 390 registros, seguido por São Paulo (388), Ceará (61), Minas Gerais (45), Distrito Federal (41) e Santa Catarina (24). Do total de confirmações, 227 ocorreram em novembro e 293 em outubro. Juntos, os dois meses concentram mais da metade dos casos registrados em 2026.

Concentração semelhante foi observada em 2024, quando cada um dos meses entre agosto e novembro registrou de 250 a 340 casos confirmados. Em 2022, ano em que a doença chegou ao Brasil e houve o maior número de registros, foram contabilizados 10.591 casos. Naquele ano, as confirmações se concentraram entre julho e dezembro, com pico em agosto, quando foram registrados 4.265 casos.

A mpox é uma doença infecciosa causada pelo vírus MPXV, do gênero Orthopoxvirus, e considerada uma zoonose. A maioria dos casos apresenta evolução de leve a moderada. A transmissão ocorre principalmente pelo contato direto com lesões ou erupções na pele de pessoas infectadas, secreções corporais ou objetos contaminados. Também pode ocorrer por contato próximo e prolongado com secreções respiratórias.

Há vacina contra a doença, recomendada para grupos de risco. O Ministério da Saúde adquiriu recentemente 25 mil doses.

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Desde o início da notificação da doença no Brasil, foram registrados 15.455 casos, dos quais 19 resultaram em morte.