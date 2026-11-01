Prefeitura de Confins confirma primeiro caso de mpox no município

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

A Prefeitura de Confins, na Grande BH, confirmou o primeiro caso de mpox no município, em publicação nas redes sociais, nesse sábado (31/10). Diante do caso, o Executivo Municipal ressalta a importância da informação, prevenção e atenção aos sinais e sintomas da doença.

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A mpox é uma doença infecciosa causada pelo vírus Monkeypox, que pode atingir qualquer pessoa e é transmitida, principalmente, pelo contato direto com lesões na pele, secreções e fluidos corporais de pessoas infectadas.

Procurada pela reportagem, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES- MG) informou que, em 2026, foram registrados 33 casos da doença no estado. Em 2025, foram 136.

A pasta informou ainda que o maior número de casos confirmados está na população do sexo masculino e na faixa etária de 15 a 34 anos.

“A cepa circulante no estado de Minas Gerais é clado II (especificamente o subclado llb). Esta é a mesma variante responsável pelo surto global iniciado em 2022 e que continua registrando casos esporádicos e controlados no estado”, concluiu, em nota.





Quais são os principais sintomas?





Febre;

Dor de cabeça;

Dores musculares e no corpo;

Calafrios;

Ínguas (aumento dos gânglios);

Lesões na pele, que podem surgir como manchas, bolhas ou feridas





As lesões podem aparecer em diferentes partes do corpo, incluindo rosto, mãos, pés, boca e regiões genital e anal.





Como a transmissão acontece?





Contato direto com lesões de pessoas infectadas;

Contato com secreções e fluidos corporais;

Compartilhamento de roupas, toalhas e roupas de cama contaminadas;

Contato próximo e prolongado com uma pessoa infectada, inclusive por secreções respiratórias





Como prevenir?





Evite contato físico próximo com pessoas que apresentem lesões suspeitas;

Não compartilhe objetos pessoais, roupas, toalhas e roupas de cama;

Higienize frequentemente as mãos com água e sabão ou álcool em gel;

Evite tocar em lesões de outras pessoas;

Mantenha a higiene de objetos e superfícies de uso compartilhado





Quando procurar atendimento?





Ao perceber manchas, bolhas ou feridas suspeitas na pele, especialmente quando acompanhadas de febre ou outros sintomas, a recomendação é procurar uma unidade de saúde para avaliação.

Pessoas que tiveram contato próximo com alguém diagnosticado também devem buscar orientação dos profissionais de saúde.

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