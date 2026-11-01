Prefeitura de Confins confirma primeiro caso de mpox no município
A doença é causada pelo vírus Monkeypox e transmitida, principalmente, pelo contato direto com lesões na pele, secreções e fluidos corporais de pessoas infectadas
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A Prefeitura de Confins, na Grande BH, confirmou o primeiro caso de mpox no município, em publicação nas redes sociais, nesse sábado (31/10). Diante do caso, o Executivo Municipal ressalta a importância da informação, prevenção e atenção aos sinais e sintomas da doença.
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A mpox é uma doença infecciosa causada pelo vírus Monkeypox, que pode atingir qualquer pessoa e é transmitida, principalmente, pelo contato direto com lesões na pele, secreções e fluidos corporais de pessoas infectadas.
Procurada pela reportagem, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES- MG) informou que, em 2026, foram registrados 33 casos da doença no estado. Em 2025, foram 136.
A pasta informou ainda que o maior número de casos confirmados está na população do sexo masculino e na faixa etária de 15 a 34 anos.
“A cepa circulante no estado de Minas Gerais é clado II (especificamente o subclado llb). Esta é a mesma variante responsável pelo surto global iniciado em 2022 e que continua registrando casos esporádicos e controlados no estado”, concluiu, em nota.
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Quais são os principais sintomas?
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Febre;
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Dor de cabeça;
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Dores musculares e no corpo;
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Calafrios;
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Ínguas (aumento dos gânglios);
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Lesões na pele, que podem surgir como manchas, bolhas ou feridas
As lesões podem aparecer em diferentes partes do corpo, incluindo rosto, mãos, pés, boca e regiões genital e anal.
Como a transmissão acontece?
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Contato direto com lesões de pessoas infectadas;
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Contato com secreções e fluidos corporais;
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Compartilhamento de roupas, toalhas e roupas de cama contaminadas;
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Contato próximo e prolongado com uma pessoa infectada, inclusive por secreções respiratórias
Como prevenir?
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Evite contato físico próximo com pessoas que apresentem lesões suspeitas;
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Não compartilhe objetos pessoais, roupas, toalhas e roupas de cama;
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Higienize frequentemente as mãos com água e sabão ou álcool em gel;
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Evite tocar em lesões de outras pessoas;
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Mantenha a higiene de objetos e superfícies de uso compartilhado
Quando procurar atendimento?
Ao perceber manchas, bolhas ou feridas suspeitas na pele, especialmente quando acompanhadas de febre ou outros sintomas, a recomendação é procurar uma unidade de saúde para avaliação.
Pessoas que tiveram contato próximo com alguém diagnosticado também devem buscar orientação dos profissionais de saúde.
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