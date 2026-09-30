Assine
overlay
Início Nacional
SENADO

Eleições no Rio Grande do Sul (RS): saiba o número de Sanderson ao Senado

O eleitor gaúcho escolherá dois senadores neste domingo; veja o número de Sanderson (PL) e a lista completa com os demais candidatos ao cargo

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
30/09/2026 10:53

compartilhe

×
Eleições no Rio Grande do Sul (RS): saiba o número de Sanderson ao Senado
Sanderson, candidato ao Senado pelo PL no Rio Grande do Sul crédito: Divulgação / Câmara dos Deputados

O primeiro turno das Eleições 2026 ocorre neste domingo (4/10). Os eleitores brasileiros vão às urnas para escolher senadores, deputados federais, estaduais ou distritais, governadores e o presidente da República.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Para a vaga de senador, o número do candidato Sanderson (PL) é 222.

Leia Mais

Como votar para senador?

Para escolher os senadores, o eleitor deve digitar o número do candidato, formado por três dígitos. Depois, basta apertar o botão verde "confirma" após conferir se a foto, o nome, o número e o partido estão corretos.

Nestas eleições, será preciso votar duas vezes para o cargo. Dois senadores serão escolhidos nos 26 estados e no Distrito Federal.

É necessário selecionar dois candidatos diferentes, pois não é possível votar no mesmo concorrente duas vezes. Se o eleitor repetir o voto, o segundo será nulo.

Candidatos ao Senado pelo RS em 2026

  • Daniela Mulheres Socialistas (PSTU): 160

  • Frederico Antunes (PSD): 555

  • Luciano do MLB (UP): 800

  • Manuela D'Ávila (PSOL): 500

  • Marcel Van Hattem (NOVO): 300

  • Milton Cardoso (PSDB): 455

  • Pimenta (PT): 131

  • Regis Ethur (PSTU): 161

  • Renato Jaguarão (Cidadania): 234

  • Ric Jones (PCO): 290

  • Rigotto (MDB) 151

  • Sanderson (PL): 222

    Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

  • Tania Peres (UP) 808


Tópicos relacionados:

eleicoes eleicoes-2026 senado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay