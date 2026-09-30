Eleições no Rio Grande do Sul (RS): saiba o número de Sanderson ao Senado
O eleitor gaúcho escolherá dois senadores neste domingo; veja o número de Sanderson (PL) e a lista completa com os demais candidatos ao cargo
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O primeiro turno das Eleições 2026 ocorre neste domingo (4/10). Os eleitores brasileiros vão às urnas para escolher senadores, deputados federais, estaduais ou distritais, governadores e o presidente da República.
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Para a vaga de senador, o número do candidato Sanderson (PL) é 222.
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Como votar para senador?
Para escolher os senadores, o eleitor deve digitar o número do candidato, formado por três dígitos. Depois, basta apertar o botão verde "confirma" após conferir se a foto, o nome, o número e o partido estão corretos.
Nestas eleições, será preciso votar duas vezes para o cargo. Dois senadores serão escolhidos nos 26 estados e no Distrito Federal.
É necessário selecionar dois candidatos diferentes, pois não é possível votar no mesmo concorrente duas vezes. Se o eleitor repetir o voto, o segundo será nulo.
Candidatos ao Senado pelo RS em 2026
Daniela Mulheres Socialistas (PSTU): 160
Frederico Antunes (PSD): 555
Luciano do MLB (UP): 800
Manuela D'Ávila (PSOL): 500
Marcel Van Hattem (NOVO): 300
Milton Cardoso (PSDB): 455
Pimenta (PT): 131
Regis Ethur (PSTU): 161
Renato Jaguarão (Cidadania): 234
Ric Jones (PCO): 290
Rigotto (MDB) 151
Sanderson (PL): 222
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Tania Peres (UP) 808