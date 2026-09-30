Eleições no Rio Grande do Sul (RS): saiba o número de Pimenta ao Senado

O primeiro turno das Eleições 2026 ocorre no domingo, 4 de outubro. Na data, os eleitores brasileiros vão às urnas para escolher senadores, deputados federais e estaduais, governadores e o presidente da República.

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Para os eleitores do Rio Grande do Sul, o número do candidato Paulo Pimenta (PT) para o Senado é o 131.

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Como Votar para Senador?

Para escolher os senadores, o eleitor deve digitar o número do candidato, que possui três dígitos, e apertar o botão verde "confirma". É importante conferir se a foto, o nome, o número e o partido estão corretos antes de confirmar.

Nestas eleições, os eleitores devem votar duas vezes para o cargo de senador, escolhendo dois candidatos diferentes. Não é possível votar no mesmo concorrente duas vezes. Se o eleitor repetir o voto, o segundo será considerado nulo.

Candidatos ao Senado pelo RS em 2026