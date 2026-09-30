Eleições no Rio Grande do Sul (RS): saiba o número de Pimenta ao Senado
Eleitores gaúchos escolherão dois senadores neste ano: confira a lista completa de candidatos e o passo a passo de como votar corretamente na urna
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O primeiro turno das Eleições 2026 ocorre no domingo, 4 de outubro. Na data, os eleitores brasileiros vão às urnas para escolher senadores, deputados federais e estaduais, governadores e o presidente da República.
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Para os eleitores do Rio Grande do Sul, o número do candidato Paulo Pimenta (PT) para o Senado é o 131.
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Como Votar para Senador?
Para escolher os senadores, o eleitor deve digitar o número do candidato, que possui três dígitos, e apertar o botão verde "confirma". É importante conferir se a foto, o nome, o número e o partido estão corretos antes de confirmar.
Nestas eleições, os eleitores devem votar duas vezes para o cargo de senador, escolhendo dois candidatos diferentes. Não é possível votar no mesmo concorrente duas vezes. Se o eleitor repetir o voto, o segundo será considerado nulo.
Candidatos ao Senado pelo RS em 2026
Daniela Mulheres Socialistas (PSTU): 160
Frederico Antunes (PSD): 555
Luciano do MLB (UP): 800
Manuela D'Ávila (PSOL): 500
Marcel Van Hattem (NOVO): 300
Milton Cardoso (PSDB): 455
Pimenta (PT): 131
Regis Ethur (PSTU): 161
Renato Jaguarão (Cidadania): 234
Ric Jones (PCO): 290
Rigotto (MDB) 151
Sanderson (PL): 222
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Tania Peres (UP) 808