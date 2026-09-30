Eleições no Rio Grande do Sul (RS): saiba o número de Zucco ao governo
Confira o número do candidato do PL e a lista completa com os nomes que disputam o governo do estado; veja como votar corretamente na urna
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O primeiro turno das Eleições 2026 acontece neste domingo (4/10). Na ocasião, os eleitores brasileiros vão às urnas para escolher senadores, deputados federais, deputados estaduais e governadores, além do presidente da República.
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O número do candidato Zucco (PL) para disputar o governo do Rio Grande do Sul é 22.
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Como votar para governador?
Para escolher o governador do RS, o eleitor deve digitar o número do candidato, composto por dois dígitos. Em seguida, é preciso apertar o botão verde "confirma", após verificar se a foto, o nome, o número e o partido estão corretos na tela da urna.
O primeiro turno das eleições será em 4 de outubro, enquanto o segundo turno está marcado para 25 de outubro. Nos dois dias, o horário de votação será das 8h às 17h, seguindo o horário de Brasília.
Veja os candidatos ao governo do RS:
Cesar Pontes (PCO): 29
Gabriel Souza (MDB): 15
Juliana Brizola (PDT): 12
Marcelo Maranata (PSDB): 45
Priscila Voigt (UP): 80
Rejane de Oliveira (PSTU): 16
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Zucco (PL): 22