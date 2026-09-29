Turista argentino paga corrida de R$ 30,75 e descobre débito de R$ 30 mil

Um turista argentino tentou reaver o dinheiro com o taxista Marcos Oliveira de Morais antes de acionar a polícia. O visitante foi cobrado em R$ 30.350 por uma corrida que custou R$ 30,75.

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A troca de mensagens, obtida pelo Metrópoles, revela as tentativas de contato do turista. Em 15 de setembro, ele solicitou o transporte para ir ao Estádio Morumbis, onde assistiria à partida entre São Paulo e Boca Juniors pela Copa Libertadores.

No dia seguinte, o argentino voltou a procurar Marcos. Preciso da sua ajuda, por favor. Urgente, escreveu em espanhol. Após diversas mensagens e tentativas de ligação, o turista afirmou que preferia conversar com o taxista para não levar o caso à delegacia.

A comunicação mostra uma conversa de seis minutos entre os dois. Pouco tempo depois, o argentino escreveu: Me diz quanto dinheiro você ainda tem e me devolve o que tiver; por favor, é um dinheiro que eu realmente preciso. Sem resposta, ele procurou as autoridades.

O suspeito foi identificado durante uma blitz policial. No veículo, os agentes localizaram e apreenderam uma máquina de cartão. O táxi também foi apreendido e o motorista teve seu Cadastro Municipal de Condutores de Táxi (Condutax) cancelado, segundo a SPTrans.

Para as autoridades, Marcos relatou ter pensado que o pagamento seria uma doação ou gorjeta. Ele também afirmou que usou parte do valor para quitar uma dívida, o que o impedia de devolver o montante imediatamente.

Cerca de R$ 11,7 mil foram devolvidos ao torcedor, mas até o momento não existe um acordo formal para a devolução do restante do dinheiro.

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A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que a 1ª Delegacia de Polícia de Atendimento ao Turista (DEATUR) instaurou um inquérito policial. O autor foi indiciado por estelionato praticado por meio eletrônico e a autoridade policial aguarda o resultado dos exames periciais para a conclusão da investigação.