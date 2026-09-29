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Gato aprende a abrir portas e protagoniza entrada inusitada

Felino é flagrado se pendurando na maçaneta para invadir o quarto da tutora; vídeo da manobra inteligente divertiu os internautas nas redes sociais

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Carlos Palermo - Redação Rádio Tupi
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Carlos Palermo - Redação Rádio Tupi
Repórter
29/09/2026 10:13

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Gato aprende a abrir portas e surpreende tutora com entrada inusitada
Gato aprende a abrir portas e surpreende tutora com entrada inusitada crédito: Tupi

Um vídeo publicado por Caroline Ribeiro nas redes sociais mostra o costume inusitado de seu gato de estimação. O felino, que costuma invadir os cômodos da casa, surpreendeu ao adotar uma tática diferente para conseguir entrar no quarto da tutora.

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A gravação flagra o momento em que o animal alcança a maçaneta com as patas. Em seguida, ele se pendura na estrutura para destravar a passagem.



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O gato permanece suspenso no objeto até conseguir deslizar completamente para o lado de dentro do ambiente. A manobra inteligente do felino atraiu rapidamente a atenção e acumulou interações na internet.

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Entre as mensagens, usuários reagiram com espanto e bom humor. Alguns dos comentários destacavam frases como "meu deus é muito inteligente" e "o melhor é a risada da dona".


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