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Quando é o julgamento da greve da Caixa? Veja o que pode mudar para você

Tribunal marca julgamento que pode encerrar a greve; entenda os possíveis desfechos e como não ter problemas com suas contas e benefícios

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FS
Flor Sette Camara*
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Flor Sette Camara*
Repórter
28/09/2026 13:24 - atualizado em 28/09/2026 13:24

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Quando é o julgamento da greve da Caixa? Veja o que pode mudar para você
Agência da Caixa Econômica Federal com cartazes de greve, enquanto o TST julga o dissídio coletivo dos bancários crédito: Gabriel Felice/EM/D.A. Press

O Tribunal Superior do Trabalho (TST) marcou para a tarde desta terça-feira (29/9) o julgamento do dissídio coletivo entre a Caixa Econômica Federal e seus empregados. A greve nacional dos trabalhadores começou há mais de duas semanas, em 10 de setembro.

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A sessão no TST ocorre após uma tentativa de mediação do próprio tribunal terminar sem acordo. Com o impasse, a Caixa levou o caso à Justiça do Trabalho por meio de um dissídio coletivo, um instrumento legal utilizado quando as negociações diretas falham.

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Durante o julgamento, os ministros analisarão o conflito, cujo principal ponto de divergência é o plano de saúde dos funcionários, o Saúde Caixa. Os empregados já rejeitaram três propostas apresentadas pelo banco.

Os ministros podem tentar uma nova conciliação entre as partes. Se um acordo não for alcançado, o TST tem o poder de decidir sobre os pontos da discórdia e estabelecer as condições que deverão ser seguidas pela instituição e pelos trabalhadores, buscando uma solução para o impasse.

O simples julgamento não encerra a paralisação de forma automática. A continuidade da greve, que segue por tempo indeterminado, dependerá do resultado do processo e das decisões dos representantes da categoria.

Como pagar as contas durante a greve

A paralisação não suspende a obrigação de pagar contas, boletos ou parcelas dentro do vencimento. O consumidor deve procurar canais alternativos de atendimento para evitar a cobrança de multas e juros por atraso.

A orientação é utilizar as seguintes opções:

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata

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