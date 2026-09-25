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Importunação sexual

Homem é preso depois de apalpar nádegas de mulher na rua. Veja vídeo

Em interrogatório, o homem alegou que teria se desequilibrado da bicicleta e, por isso, tocado a vítima

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Darcianne Diogo
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Darcianne Diogo
Repórter
25/09/2026 08:56 - atualizado em 25/09/2026 10:00

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Imagens foram cruciais para identificação do autor
Imagens foram cruciais para identificação do autor crédito: PCDF/Divulgação

Um homem de 23 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil (PCDF) por apalpar as nádegas de uma mulher no meio da rua, na QND 47 de Taguatinga. O crime de importunação sexual foi gravado por câmeras de segurança (veja vídeo abaixo).

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As imagens mostram a vítima caminhando na calçada, na tarde dessa quarta-feira (23/9). O homem aparece logo atrás, em uma bicicleta. Segundo a polícia, antes de passar a mão na mulher, o suspeito proferiu um comentário de cunho sexual. Depois, fugiu em direção à QNG.





Policiais da 17ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Norte) tiveram acesso aos vídeos. Pelos registros e pelo relato da vítima, os agentes identificaram o suspeito. Ele foi detido nesta quinta-feira (24/9) em casa, e a bicicleta foi apreendida. 

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De acordo com o delegado Thiago Boeing, adjunto da 17ª DP, o homem alegou, em interrogatório, que teria se desequilibrado da bicicleta e, por isso, tocado na vítima. "A versão não se mostrou compatível com as imagens obtidas pela investigação", frisou.

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