Fim das bets: decisão de Lula pode retirar mais de R$ 1 bilhão dos clubes de futebol

A decisão do presidente Lula de proibir as casas de apostas esportivas no Brasil, anunciada como "uma decisão tomada", pode gerar um prejuízo de R$ 1 bilhão em patrocínios para os clubes de futebol. Durante evento na última quarta-feira (23/9) no Rio de Janeiro, Lula afirmou que terá "o imenso prazer de acabar com as bets", citando preocupações com o vício entre os jovens, o uso de algoritmos para induzir apostas e a utilização do setor para lavagem de dinheiro.

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A declaração coloca em alerta máximo a saúde financeira de grande parte dos times da elite do futebol nacional. A medida, se concretizada, forçaria uma readequação completa dos orçamentos e do planejamento estratégico dos clubes, que se tornaram altamente dependentes dessa fonte de receita, especialmente após a regulamentação aprovada em 2023.

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A decisão tem forte componente eleitoral, tornando-se uma pauta prioritária na campanha à reeleição do presidente. Pesquisas de opinião recentes indicam que cerca de 75% da população apoia a proibição, o que impulsionou o tema nos programas eleitorais do governo.

Qual o impacto financeiro para os clubes da Série A?

Estimativas de mercado apontam que a perda total pode chegar a R$ 1 bilhão anualmente, considerando apenas os contratos de patrocínio master e outras propriedades nos uniformes. Esse valor representa uma fatia significativa da receita de muitos times, que dependem diretamente desse dinheiro para equilibrar as contas e investir em suas equipes.

Atualmente, mais da metade dos 20 clubes que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro têm empresas do setor de apostas como seus principais patrocinadores. A medida afetaria desde os gigantes financeiros até equipes com orçamentos mais modestos, criando um desafio generalizado para a sustentabilidade do esporte no país.

Qual é a posição dos clubes?

Em resposta à crescente pressão do governo, clubes da Série A divulgaram um manifesto conjunto em 17 de setembro. No documento, as equipes defenderam a manutenção da publicidade do setor regulado, afirmando de forma contundente que, "se o mercado regulado acabar, o futebol acaba".

Por que o governo quer proibir as bets?

A principal justificativa do governo federal é a proteção da juventude contra o vício e a influência de algoritmos. Além disso, o presidente expressou preocupação com a utilização do mercado de apostas para atividades ilícitas, como a lavagem de dinheiro. No entanto, o governo ainda avalia duas alternativas: uma proibição total da publicidade e operação das bets ou uma restrição focada apenas nos cassinos online, mantendo as apostas esportivas.

Quais clubes têm patrocínio de casas de apostas?

O Flamengo possui o maior acordo do país, com a Betano estampado em sua camisa. A dependência, no entanto, é um cenário comum entre os principais times brasileiros. Outros exemplos notáveis de patrocínio master incluem (Patrocínios vigentes até setembro de 2026, sujeitos a alteração):

Corinthians (Vai de Bet)

São Paulo (Superbet)

Palmeiras (Esportes da Sorte)

Vasco (Betfair)

Fluminense (Superbet)

Botafogo (Parimatch)

Cruzeiro (Betfair)

Como a proibição pode mudar o futebol brasileiro?

Se a proibição for confirmada, os clubes terão que buscar novas fontes de receita de forma urgente. A perda dos valores de patrocínio das bets pode resultar em dificuldades para pagar salários de jogadores, investir em infraestrutura e manter a competitividade em torneios nacionais e internacionais.

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A mudança forçaria uma reestruturação no modelo de negócio do futebol brasileiro, que precisaria se diversificar para reduzir a dependência de um único setor. A busca por novos parceiros comerciais em outros mercados se tornaria a principal prioridade para a sobrevivência financeira das equipes.