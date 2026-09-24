Clava Forte Bank: o que aconteceu com a fintech de André Valadão

Quase um ano após seu site sair do ar, em novembro de 2025, a Clava Forte Bank, plataforma digital que se apresentava como a "fintech dos cristãos", continua com seu encerramento cercado de controvérsias. A empresa, que tinha o pastor André Valadão como sua principal figura, entrou na mira da CPMI do INSS e teve sua operação questionada pelo Banco Central (BC). O CNPJ da empresa foi suspenso em 12 de janeiro de 2026.

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Lançada com a promessa de oferecer serviços financeiros alinhados a "valores cristãos", a plataforma usou a imagem de Valadão para gerar confiança e atrair clientes do segmento evangélico. No entanto, a operação foi descontinuada em meio a investigações e questionamentos sobre seu modelo de negócio.

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O que era a Clava Forte Bank?

A Clava Forte Bank era uma plataforma digital que oferecia serviços financeiros com foco no público evangélico. Apesar de usar o termo "bank" em seu nome, a empresa nunca obteve autorização do Banco Central do Brasil para operar como uma instituição financeira, funcionando legalmente sob o modelo de correspondente bancário, utilizando a infraestrutura da CDC SCD S.A. (Banco 470).

Por que a fintech de André Valadão saiu do ar?

Investigação na CPMI do INSS: a empresa entrou na mira da comissão parlamentar que investiga fraudes no INSS. Parlamentares, entre eles o deputado Rogério Correia (PT-MG), chegaram a pedir a quebra de sigilo da empresa e do próprio Valadão para apurar possíveis ligações com o esquema.

Posicionamento de deputados junto ao Banco Central: parlamentares acionaram formalmente o BC para esclarecer se a Clava Forte se enquadra como fintech ou instituição de pagamento e para cobrar explicações sobre a ausência de autorização para funcionar como instituição financeira.

Versão oficial de Valadão: em janeiro de 2026, o pastor alegou que o encerramento ocorreu devido aos altos custos para manter a segurança digital da plataforma, negando qualquer ligação com o Banco Master.

Qual a ligação de Valadão com a plataforma?

André Valadão não era apenas o principal garoto-propaganda da Clava Forte Bank. Registros da Receita Federal apontam o pastor como presidente da instituição, enquanto sua esposa, a influenciadora Cassiane Montosa Pitelli Valadão, ocupa o cargo de diretora — indicando uma participação direta na gestão da empresa.

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A conexão com o banqueiro Daniel Vorcaro

A relação entre André Valadão e o banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, é antiga. Vorcaro frequentava a Igreja Batista da Lagoinha, liderada pela família Valadão, e o Banco Master se tornou um dos principais patrocinadores da instituição religiosa. O encerramento das atividades da Clava Forte ocorreu logo após a primeira prisão de Daniel Vorcaro, em novembro de 2025, em um contexto de investigações que também atingiam o banqueiro — cronologia que chamou a atenção de parlamentares como Rogério Correia, que passou a cobrar a apuração do caso na CPMI do INSS.