Adolescentes são baleados ao encenar assalto para "novelinha"

Uma brincadeira perigosa entre adolescentes acabou mal, em Fortaleza (CE), na última quarta-feira (16/9). Dois jovens de 14 e 16 anos foram baleados por policiais militares enquanto encenavam um assalto para uma “novelinha” nas redes sociais. O caso aconteceu no bairro Parangaba.

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De acordo com a Polícia Militar, policiais foram acionados para averiguar uma ocorrência de roubo em que dois adolescentes estariam armados. Uma testemunha chegou a confirmar a ação criminosa aos policiais e indicou o local onde os jovens estavam.

Na rua Perdigão de Oliveira, os policiais avistaram dois adolescentes em uma moto apontando uma arma para uma pessoa. Os agentes reagiram e balearam os jovens. No local, foram apreendidos um simulacro de arma, um aparelho celular e a motocicleta, que pertencia ao pai de um dos envolvidos.

Os adolescentes baleados foram socorridos e encaminhados a uma unidade hospitalar, onde apresentam quadro estável segundo o g1. Após os primeiros esclarecimentos, a polícia constatou que o suposto assalto se tratava de uma encenação para a produção de conteúdo para as redes sociais.

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O caso foi apresentado à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), onde duas adolescentes envolvidas compareceram acompanhadas dos responsáveis para prestar depoimento. O caso segue sob apuração.