Câmeras flagram execução de comerciante de 74 anos em São Gonçalo

Um comerciante, de 74 anos, identificado como Severino José da Silva, foi morto a tiros na madrugada deste sábado (19/9) enquanto fechava seu estabelecimento no Bairro Trindade, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. O crime ocorreu na Rua Doutor Mário Daflon e foi registrado por câmeras de segurança.

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As imagens mostram duas motocicletas chegando em alta velocidade. Um dos ocupantes desceu da garupa, correu em direção à entrada do comércio e disparou diversas vezes contra o comerciante. Os criminosos fugiram em seguida em uma moto Sahara vermelha e uma Twister preta, cujas placas não foram identificadas.

O Corpo de Bombeiros informou que equipes do quartel de São Gonçalo foram acionadas à 1h24 para a ocorrência. Ao chegarem ao local, os socorristas encontraram a vítima já sem vida.

Policiais militares do 7º BPM (São Gonçalo) isolaram a área para a realização da perícia. A corporação confirmou que o caso foi registrado como homicídio e que o local foi preservado até a chegada dos investigadores.

A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) assumiu a investigação. Segundo a Polícia Civil, diligências estão em andamento para apurar a autoria e as circunstâncias da morte. A motivação do crime permanece desconhecida e, até o momento, ninguém foi preso. O corpo de Severino foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Tribobó.

Dias após morte de PM

O assassinato do comerciante acontece dias depois da morte do cabo da Polícia Militar Rayllan Machado Carino, morto a tiros na segunda-feira (14/9), próximo ao Partage Shopping, no Centro de São Gonçalo. O agente era morador do bairro Neves e estava de folga no momento do ataque.

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O caso do policial militar faz parte de uma série de mortes de agentes na última semana. Rayllan havia acabado de sair de uma academia quando o homicídio ocorreu.