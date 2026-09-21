Assine
overlay
Início Nacional
Justiça

Preso há 30 anos, Marcinho VP permanece em presídio federal fora do RJ

Dois mandados de prisão preventiva contra ele, expedidos pela Justiça estadual, permanecem em vigor

Publicidade
Carregando...
DC
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
DC
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Repórter
21/09/2026 08:55 - atualizado em 21/09/2026 08:59

compartilhe

×
Marcinho VP tem 384 dias abatidos da pena após publicar quatro livros
Marcinho VP contou que começou a praticar assaltos aos 13 anos, para conseguir dinheiro para comprar roupas de marca crédito: Tupi

Marcinho VP, um dos líderes do Comando Vermelho, permanece recluso em presídio federal fora do Rio. A confirmação unânime da 8ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça ocorreu após serem extintas, em abril, penas que ele cumpria.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

No entanto, dois mandados de prisão preventiva expedidos pela Justiça estadual permanecem em vigor. Diante desse cenário, o Ministério Público do Rio de Janeiro requereu a manutenção cautelar no sistema federal até a conclusão do procedimento que decidirá definitivamente sobre a medida.

O traficante completou, em 2026, 30 anos detido. Atualmente, está no presídio federal de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul.

Memória

Processado e condenado por tráfico de drogas e homicídios, Marcinho VP foi preso no fim de agosto de 1996 em Porto Alegre (RS) pela Polícia Civil do Rio.

Leia Mais

Em depoimento, Marcinho VP contou que começou a praticar assaltos aos 13 anos, para conseguir dinheiro para comprar roupas de marca. 

Dos roubos passou para o comércio de drogas, ascendeu na hierarquia e logo se tornou um dos líderes do tráfico no Complexo do Alemão, conjunto de favelas da zona norte do Rio de Janeiro e um dos principais redutos do Comando Vermelho.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia


Tópicos relacionados:

comando-vermelho cv marcinho-vp rio-de-janeiro

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay