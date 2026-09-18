Criança de 3 anos é atacada por pitbull e passa por cirurgia

A criança de 3 anos que foi atacada por um pitbull em São Gonçalo já apresenta sinais de recuperação e consegue se alimentar e brincar. Internado no Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), o menino passou a tarde dessa quinta-feira (17/9) na brinquedoteca da unidade. Ele foi acompanhado pela mãe e passou por novas avaliações das equipes de oftalmologia e pediatria durante o dia.

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O quadro de saúde é considerado estável após o menino passar por cirurgias reparadoras na boca e no olho direito. O procedimento de emergência envolveu diversas especialidades, incluindo neurocirurgia e bucomaxilofacial. O hospital destaca uma estatística preocupante, com 25 atendimentos a menores de idade por mordidas de cães apenas em 2026.

"Esse ano, nós tivemos cerca de 25 pacientes vítimas de mordedura canina aqui no hospital. Em sua maioria são crianças e o principal animal causador é da raça pitbull", afirmou.

Confronto com o animal no bairro Vista Alegre

O ataque ocorreu na tarde de quarta-feira (16/9), no momento em que a família retornava da escola onde a mãe havia acabado de matricular a vítima e seu irmão. O cachorro, que estava com uma corrente no pescoço, avançou contra o grupo em via pública.

"Eu lutei com o cachorro para ele não matar meu filho", relatou a mãe. Ela explicou que precisou segurar o animal com as próprias mãos enquanto gritava para que os filhos corressem, contando com a ajuda de um homem que passava pelo local para interromper as agressões.

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Logo após o incidente, a criança foi levada inicialmente para a UMPA de Santa Luzia. Devido à profundidade das lesões, o paciente precisou ser transferido imediatamente para o centro de trauma do Alberto Torres, onde permanece em observação na enfermaria pediátrica.