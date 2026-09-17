Pai é condenado por jogar videogame enquanto bebê era morto por cachorro

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Austin Kinsey foi condenado a 16 anos de prisão em Indiana, nos Estados Unidos, após o filho recém-nascido ser morto pelo cachorro da família. O bebê, Jason Anthony Weaver, tinha apenas uma semana de vida quando foi atacado pelo cão, um animal de 5 anos chamado Chomp, mistura das raças husky e pitbull.

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Segundo o processo, a criança foi mordida pelo menos 180 vezes, sofrendo ferimentos na cabeça e no corpo. O ataque também causou lesões internas graves, incluindo hemorragias cerebrais, fraturas nas costelas e lacerações nos pulmões.

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O pai, Austin Kinsey, relatou à polícia que jogava videogame no mesmo quarto onde estava o bebê. Ele disse ter deixado o local por um breve momento para conversar com outros familiares.

Foi o avô do menino, Timothy Kinsey, quem ouviu ruídos e encontrou o cachorro arrastando a criança pelo cômodo. Policiais que atenderam à ocorrência tentaram reanimar o bebê, mas não tiveram sucesso.

Casa inabitável e histórico do animal

As autoridades descreveram a residência da família, na zona rural de Markle, como insalubre. No local, havia um "forte odor de animal, lixo e sujeira por toda parte".

Documentos judiciais afirmam que a casa estava repleta de insetos, lixo, pratos e roupas sujas. Os investigadores encontraram insetos até na cadeirinha de bebê da criança. Um policial declarou que havia tanto lixo que os agentes mal conseguiam andar pela casa, que foi interditada por ser considerada imprópria para moradia.

Membros da família descreveram Chomp como um cão gentil com o recém-nascido, mas admitiram que ele poderia ser ciumento. O animal já havia sido agressivo com outros bichos e mordido pessoas antes. A família mantinha uma arma em casa especificamente para o caso de o cachorro agir de forma perigosa. Chomp foi sacrificado após o ataque.

Kinsey respondeu inicialmente por duas acusações de negligência e uma de abrigar um cão não imunizado que causou ferimentos. A acusação mais grave foi retirada em um acordo judicial em troca da sentença de 16 anos.

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Violet Weaver, a mãe da criança, tem uma audiência de confissão de culpa agendada para este mês. Os casos contra os avós Timothy Kinsey, Rita Wickey e Michael Wickey, além do tio Tony Kinsey, que também foram acusados, continuam ativos.