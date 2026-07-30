Idosa fica ferida depois de ser atacada por cachorro em Venda Nova
Mulher sofreu ferimentos no braço e ombro. Tutora recolheu o animal
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Uma idosa foi atacada por um cão nesta quinta-feira (30/7), no Bairro Céu Azul, em Belo Horizonte. O Corpo de Bombeiros (CBMMG) foi acionado e deslocou uma equipe até o local.
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A ocorrência, segundo a corporação, foi registrada na Rua Coronel Joaquim Santos. Segundo informações preliminares dos bombeiros, a vítima, de 68 anos, foi atacada pelo animal na via.
Ainda conforme a ocorrência, a mulher foi ferida no braço e no ombro. Quando os militares chegaram ao local, a tutora do cachorro já havia comparecido e recolhido o animal. A raça do cão não foi informada.
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A vítima foi por conta própria para o atendimento hospitalar.