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BELO HORIZONTE

Idosa fica ferida depois de ser atacada por cachorro em Venda Nova

Mulher sofreu ferimentos no braço e ombro. Tutora recolheu o animal

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Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
30/07/2026 16:22 - atualizado em 30/07/2026 16:37

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Os bombeiros foram acionados, mas, quando chegaram ao local, os animais haviam desaparecido
Ocorrência foi registrada no Bairro Céu Azul, em Belo Horizonte crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros

Uma idosa foi atacada por um cão nesta quinta-feira (30/7), no Bairro Céu Azul, em Belo Horizonte. O Corpo de Bombeiros (CBMMG) foi acionado e deslocou uma equipe até o local.

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A ocorrência, segundo a corporação, foi registrada na Rua Coronel Joaquim Santos. Segundo informações preliminares dos bombeiros, a vítima, de 68 anos, foi atacada pelo animal na via.

Ainda conforme a ocorrência, a mulher foi ferida no braço e no ombro. Quando os militares chegaram ao local, a tutora do cachorro já havia comparecido e recolhido o animal. A raça do cão não foi informada.

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A vítima foi por conta própria para o atendimento hospitalar.

Tópicos relacionados:

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