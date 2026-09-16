CNH vencida em 2026: saiba quem tem prazo estendido pela nova regra do Contran

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O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) anunciou uma medida que beneficia milhares de motoristas em todo o país. Conforme a Deliberação Contran nº 279/2026, publicada em 9 de setembro de 2026, o prazo de validade de CNHs vencidas entre 5 de junho e 8 de dezembro de 2026 foi prorrogado automaticamente até 9 de dezembro, dando tempo para que os órgãos de trânsito adaptem seus sistemas às novas regras da Lei da CNH.

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A decisão está ligada à implementação da nova Lei da CNH (Lei nº 15.428/2026), sancionada em 5 de junho de 2026. A prorrogação é automática e foi necessária para permitir que os órgãos de trânsito adaptem seus sistemas às novas regras, sem prejudicar quem depende do veículo para o sustento.

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Qual o novo prazo para renovar a CNH?

A prorrogação estabelecida pelo Contran define um novo calendário unificado para condutores com habilitação vencida no segundo semestre de 2026. A regra é clara:

Habilitações com vencimento entre 5 de junho e 8 de dezembro de 2026: permanecem válidas e podem ser utilizadas para dirigir até o dia 9 de dezembro de 2026.

É importante notar que, após essa data, os condutores ainda contam com o prazo legal de 30 dias para regularizar a situação sem incorrer em infração. Portanto, a renovação deve ser concluída até 8 de janeiro de 2027.

Quem se beneficia com a prorrogação?

A medida beneficia diretamente entregadores de delivery e motoristas de aplicativos, que dependem da CNH válida para trabalhar. A prorrogação evita o bloqueio automático nas plataformas, garantindo a continuidade de suas atividades e a manutenção da renda. Embora o foco seja nos profissionais que utilizam veículos para trabalho, a regra vale para todos os condutores cujas habilitações se enquadrem no período contemplado pela deliberação.

Como funciona a prorrogação da CNH?

A extensão do prazo de validade é aplicada de forma automática, sem burocracia. Durante o período de prorrogação, a CNH, mesmo com a data expirada no documento, é considerada válida para fiscalização em todo o território nacional. Isso significa que o condutor não será multado por dirigir com a habilitação vencida, desde que esteja dentro do novo calendário. O processo de renovação, contudo, permanece o mesmo, exigindo exames e pagamento de taxas antes do fim do prazo estendido.

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O que acontece se não renovar a CNH no prazo?

Dirigir com a CNH vencida após o término do prazo de tolerância (ou seja, a partir de 9 de janeiro de 2027) é uma infração gravíssima, segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A penalidade inclui multa no valor de R$ 293,47, acréscimo de sete pontos no prontuário do motorista e a retenção do veículo até a apresentação de um condutor devidamente habilitado.