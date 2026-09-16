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MORTE

Pizzaiolo baleado por policial tem morte encefálica

Danilo Jander, de 26 anos, morreu após ser atingido em uma ação do Segurança Presente; família autorizou a doação de órgãos

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JJ
Joubert Júnior
JJ
Joubert Júnior
Repórter
16/09/2026 11:37

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Pizzaiolo baleado na cabeça em abordagem policial em Niterói tem morte encefálica
Pizzaiolo baleado na cabeça em abordagem policial em Niterói tem morte encefálica crédito: Tupi

RÁDIO TUPI

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O pizzaiolo Danilo Jander Francisco Alves, de 26 anos, teve a morte encefálica decretada na noite dessa terça-feira (15/9). Ele estava internado em estado grave desde sábado (12/9), após ser baleado na cabeça durante uma abordagem policial em Niterói (RJ).



A direção do Hospital Estadual Azevedo Lima comunicou o diagnóstico e informou que a família autorizou a doação de órgãos para transplante.


Segundo a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ), um policial do programa Segurança Presente atirou na cabeça do pizzaiolo em uma rua do Bairro Icaraí. Após o disparo, os agentes revistaram a vítima, mas não encontraram nada de ilícito com ele.


O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou os primeiros socorros a Danilo, encaminhando-o em estado gravíssimo ao hospital. O policial que efetuou o disparo foi preso em flagrante após as diligências iniciais.



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Entenda o caso


Danilo Jander foi atingido durante uma abordagem de policiais do Segurança Presente, um programa de patrulhamento do governo do Rio de Janeiro. O fato ocorreu no sábado, na Rua Mariz e Barros.


Em depoimento, um dos policiais relatou que ele e um colega faziam uma ronda em Icaraí quando o pizzaiolo teria desobedecido a uma ordem de parada. Os agentes iniciaram uma perseguição, e, durante a ação, um deles atirou.

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O caso está sob investigação da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG). A Corregedoria da Polícia Militar também instaurou um procedimento para apurar as circunstâncias do ocorrido.


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