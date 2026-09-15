Passos simples para bloquear ofertas indevidas de consignado pelo celular

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Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que não desejam receber ofertas de crédito consignado podem bloquear o benefício para essa finalidade de forma simples e rápida. A medida, disponível no aplicativo e site Meu INSS, protege o usuário contra o assédio de instituições financeiras e previne a contratação de empréstimos indevidos ou fraudulentos.

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O serviço é gratuito e pode ser ativado a qualquer momento, garantindo mais segurança e tranquilidade para quem não tem interesse em comprometer parte da sua renda com novas dívidas. A funcionalidade é especialmente útil para evitar golpes que usam dados de beneficiários para realizar contratações sem autorização.

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É importante notar que, desde abril de 2026, o INSS implementou uma nova camada de segurança: o bloqueio automático do benefício após a contratação de cada novo empréstimo. Portanto, o bloqueio voluntário funciona como uma proteção adicional para quem não tem intenção alguma de contratar crédito no momento.

O que é o bloqueio de empréstimo consignado?

O bloqueio do benefício para empréstimo consignado é uma ferramenta de segurança que impede que bancos e financeiras consultem a margem consignável ou formalizem novos contratos de crédito vinculados à aposentadoria ou pensão. Ao ativar essa trava, o benefício fica temporariamente inelegível para essa modalidade de crédito.

Por que bloquear o benefício para empréstimos?

A principal razão para solicitar o bloqueio é a proteção contra fraudes e o assédio comercial agressivo. Com a função ativada, o beneficiário do INSS evita o contato insistente de correspondentes bancários por telefone, mensagem ou e-mail. Além disso, a medida é uma camada extra de proteção para idosos e pessoas vulneráveis, que são alvos frequentes de golpistas.

A ativação do bloqueio também dá ao titular do benefício controle total sobre suas finanças, permitindo que ele só busque o crédito consignado quando realmente precisar, sem ser pressionado por ofertas constantes.

Passo a passo para bloquear o consignado pelo Meu INSS

Realizar o procedimento pelo celular ou computador é um processo direto e leva apenas alguns minutos. O sistema foi desenhado para ser acessível e não exige conhecimento técnico. Siga as etapas abaixo:

Acesse o aplicativo Meu INSS, disponível para Android e iOS, ou entre no site oficial. Faça o login utilizando seu CPF e a senha da conta Gov.br. Na tela inicial, onde há a barra de busca, digite o termo “bloquear”. Clique na opção que aparecer com o nome “Bloquear/Desbloquear Benefício para Empréstimo”. O sistema exibirá as informações do seu benefício. Leia as instruções com atenção e clique em “Avançar”. Para confirmar a sua identidade, o sistema solicitará uma verificação por biometria facial (selfie). Siga as instruções na tela. Confirme a sua decisão de bloquear o benefício para novas contratações de empréstimo.

Vale lembrar que, mesmo com o benefício desbloqueado, ao solicitar um empréstimo, será necessário um passo final de confirmação. Após a aprovação pelo banco, o beneficiário deve retornar ao Meu INSS para dar o aceite formal à proposta.

É possível reverter o bloqueio?

Sim, o processo é totalmente reversível. Caso o aposentado ou pensionista decida que precisa de um empréstimo consignado, basta seguir o mesmo caminho no aplicativo Meu INSS e selecionar a opção para desbloquear. O desbloqueio costuma ser efetivado rapidamente.

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Contudo, é fundamental entender a regra em vigor desde 2026: após desbloquear o benefício e contratar um novo empréstimo, o INSS realizará um novo bloqueio automático por segurança. Para futuras contratações, será necessário repetir o processo de desbloqueio manual no aplicativo.