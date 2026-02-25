Assine
Dicas de especialistas e informações sobre finanças pessoais, investimentos e economia para ajudar você a gerir melhor seu dinheiro.

INSS bloqueado: por que tanta gente não consegue contratar empréstimo consi

32% dos beneficiários do INSS tentaram contratar crédito consignado e não conseguiram porque o benefício estava bloqueado

25/02/2026 07:50

INSS bloqueado - (crédito: Reprodução Educando seu Bolso)
INSS bloqueado crédito: Reprodução Educando seu Bolso

Por Alexia Diniz

Se você já tentou pedir um empréstimo consignado pelo INSS e deu “bloqueado”, não está sozinho. Uma pesquisa mostra que 32% dos beneficiários que tentaram contratar o consignado nos últimos meses não conseguiram, porque o benefício está bloqueado para contratar novas dívidas ou tomar novos empréstimos. E pior, muita gente nem sabia que precisava desbloquear antes de pedir o crédito. O resultado é frustração, atraso financeiro e, em alguns casos, até vulnerabilidade a golpes

O que significa o bloqueio do benefício do INSS?

Quando um aposentado ou pensionista tenta contratar um empréstimo consignado, o INSS nem sempre libera automaticamente. Antes de qualquer nova operação de crédito com desconto em folha, o sistema pode bloquear o benefício para esse tipo de contratação como medida de segurança.

Esse bloqueio impede bancos e financeiras de verem sua margem consignável e oferecerem novas linhas de crédito sem que você tenha autorizado. Basicamente, é como se o INSS dissesse: “espera aí, primeiro você precisa confirmar que realmente quer esse empréstimo.”

Esse mecanismo foi intensificado nos últimos anos por motivos que vão além da mera burocracia: prevenção contra fraudes, ataques de golpistas e uso indevido de dados de aposentados e pensionistas. 

O meu INSS já vem bloqueado?

Hoje, o consignado do INSS já começa bloqueado por padrão. Isso significa que aposentados e pensionistas não têm a margem liberada automaticamente para empréstimos. 

Para contratar, é preciso ser feito desbloqueio pelo próprio beneficiário ou por um representante legal. Esse bloqueio não acontece do nada nem depois de vários empréstimos, ele já existe desde o início como uma forma de proteção.

Em muitos casos, o desbloqueio exige biometria facial, justamente para garantir que é a própria pessoa que está autorizando e evitar golpes e descontos indevidos.

Por que acontece o bloqueio do INSS?

A principal razão é proteger o beneficiário. Durante muito tempo, instituições financeiras tinham acesso direto à margem consignável do INSS, sem exigir autorização explícita do titular. Isso abriu espaço para contratações suspeitas, descontos indevidos e até golpes contra aposentados e pensionistas.

Com o bloqueio automático, o sistema exige que o próprio beneficiário ou um representante legal autorize a liberação do benefício para contratar consignado. Só assim os bancos conseguem simular, analisar e liberar o crédito.

Esse movimento também passou a ser reforçado pelo uso de biometria facial, garantindo que é realmente você quem está pedindo o desbloqueio e não outra pessoa. 

O levantamento que mostrou o tamanho do problema

Uma enquete online realizada pela fintech Meutudo, especializada em soluções financeiras digitais, ouviu 3.278 pessoas entre aposentados, pensionistas e responsáveis por beneficiários do INSS em dezembro de 2025.

O resultado mostrou:

  • 32% dos participantes tentaram contratar consignados e não conseguiram por causa do bloqueio do benefício.

  • Uma em cada cinco pessoas afirmou que não sabia dessa regra e ainda está no escuro sobre como funciona o processo.

  • Entre os que tentaram desbloquear, 38% preferiram atendimento humano, porque o passo a passo digital ainda confunde, e 26% simplesmente não encontraram a opção correta no Meu INSS.

  • Esses números mostram mais do que bloqueio, revelam falhas de comunicação e dificuldades de uso do portal e do app Meu INSS

O bloqueio do INSS afeta o meu benefício?

Antes que alguém entre em pânico, o bloqueio não impede você de receber sua aposentadoria ou pensão. Ele só bloqueia a contratação de novos empréstimos consignados ou cartões consignados, ou seja, contratos em que o desconto é feito diretamente no benefício.

A aposentadoria continua sendo paga normalmente. 

Por que tanta gente está com o benefício bloqueado?

Existem várias situações que podem levar ao bloqueio, e nem sempre porque há um problema:

1. Bloqueio automático após cada contratação anterior

Sempre que você contrata um consignado, o INSS pode bloquear novamente o benefício para novas contratações até que você autorize novamente, mesmo que o benefício já tenha sido desbloqueado antes.

2. Mudança de dados cadastrais

Alterações no banco onde você recebe o benefício, na agência ou até na forma de pagamento podem gerar um bloqueio preventivo.

3. Novo benefício ou BPC/LOAS

Quando o benefício é recém-concedido, em muitos casos ele é automaticamente bloqueado por questões de segurança.

4. Medidas de segurança do próprio INSS

O sistema pode bloquear automaticamente se detectar tentativas suspeitas de contratação ou inconsistências de dados, justamente para evitar fraudes. 

O que fazer com benefício bloqueado?

Muita gente não liga o sinal de alerta quando vê o aviso de “benefício bloqueado” no app ou no site, e simplesmente desiste de pedir o empréstimo consignado.

Isso acontece porque:

  • o fluxo no Meu INSS nem sempre é intuitivo;

  • muitos não sabem que é preciso ir até “Novo Pedido” e buscar por “Bloquear/Desbloquear Benefício para Empréstimo Consignado”; e

  • os passos incluem reconhecimento facial, o que pode confundir usuários menos acostumados com tecnologia.

Essas pequenas barreiras transformam um procedimento simples em obstáculo para quem precisa de crédito, e isso ficou claro. 

Apesar de parecer uma boa saída pra impedir a tomada de empréstimo, o cliente vai para opções mais “fáceis” que não colocam obstáculos, mas com juros duas ou mais vezes maiores que os do consignado.

Como desbloquear o benefício no Meu INSS (passo a passo)

A boa notícia é que o desbloqueio do benefício pode ser feito sem sair de casa, direto pelo site ou pelo app Meu INSS, com a conta Gov.br.

Veja como funciona:

  1. Acesse o Meu INSS pelo app ou site e faça login com CPF e senha da conta Gov.br, precisa ser nível prata ou ouro.

  2. Na tela inicial, escolha “Novo Pedido” (ou “Novo requerimento”).

  3. No campo de busca, digite “Bloquear/Desbloquear Benefício para Empréstimo Consignado”.

  4. Selecione o benefício que você quer liberar e clique em “Avançar”.

  5. Faça o reconhecimento facial quando solicitado, esta é a parte mais importante e é feita ali mesmo no celular ou computador.

  6. Leia as orientações com atenção e finalize o pedido.

Esse processo é obrigatório para garantir que somente o titular autoriza a contratação. O INSS tem até 30 dias para analisar, mas muitas liberações acontecem antes. 

E se o desbloqueio do INSS der errado?

Tem algumas situações que complicam o processo:

  • Biometria não cadastrada
    Se você nunca fez reconhecimento facial ou não tem biometria cadastrada no sistema, a solicitação pode falhar. O Gov permite o uso do login com banco como alternativa, mas isso depende da versão do sistema.

  • Conta Gov.br sem nível suficiente
    Você precisa que sua conta Gov.br seja nível prata ou ouro para desbloquear.

  • Procuração ou representante legal
    Somente o titular ou um representante legal formalmente constituído podem realizar essa autorização. Representante legal é aquele que possui um termo legal válido, como no caso de pais, tutores, curadores ou responsáveis nomeados judicialmente. 

Uma procuração simples, mesmo que esteja assinada, não é suficiente para esse procedimento. Quando alguém assina um papel dando poderes para outra pessoa agir em seu nome.

Mesmo estando assinada, essa procuração não transforma a pessoa em representante legal. Ela apenas autoriza a praticar alguns atos específicos.

Se algo der errado, é possível acompanhar o andamento do pedido pelo próprio app ou ligar para a central 135 para conferir o status e verificar se é necessário reenviar algum documento que tenha sido solicitado, como documento de identificação, comprovante ou formulário pendente.

Por que preciso desbloquear o INSS?

Sem desbloquear o benefício, as instituições financeiras não conseguem ver sua margem consignável, o que significa que você simplesmente não consegue contratar o crédito consignado, mesmo que seja elegível.

E para muita gente, isso não é detalhe: o consignado costuma ser a porta de entrada para renegociação de dívidas, consolidação de prestações e até alívio de curto prazo no orçamento. Quando essa etapa trava, a pessoa:

  • desiste do crédito

  • atrasa planos

  • busca alternativas mais caras

  • fica vulnerável a ofertas suspeitas

O problema é que tudo isso pode acontecer sem que ela sequer saiba que o obstáculo era apenas um passo técnico, como autorizar (ou não) o desbloqueio. E vale reforçar: não desbloquear também é uma escolha válida. Em muitos casos, é justamente o que protege quem não precisa (ou não deveria) contrair mais dívida.

Conclusão: desbloquear não é “permissão de empréstimo”, é segurança

A regra pode parecer chata, burocrática ou até inconveniente. Mas ela não foi inventada do nada. O bloqueio existe para proteger aposentados e pensionistas de contratações não autorizadas, inclusive fraudes que já afetaram milhões de pessoas no passado.

O problema maior é que essa proteção só funciona se quem recebe o benefício sabe disso. Caso contrário, o titular fica sem crédito sem saber porquê e muitas vezes desiste sem tentar entender o processo.

Entender esse bloqueio, saber como desbloquear e acompanhar o processo pode fazer a diferença entre conseguir um crédito quando precisa ou ficar sem resposta e recorrer a alternativas caras e arriscadas.

O INSS protege seu dinheiro, mas é preciso você saber como desbloquear seu próprio benefício. E essa informação, afinal, também é uma forma de proteção.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.

