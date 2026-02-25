Dicas de especialistas e informações sobre finanças pessoais, investimentos e economia para ajudar você a gerir melhor seu dinheiro.

Por Alexia Diniz

Se você já tentou pedir um empréstimo consignado pelo INSS e deu “bloqueado”, não está sozinho. Uma pesquisa mostra que 32% dos beneficiários que tentaram contratar o consignado nos últimos meses não conseguiram, porque o benefício está bloqueado para contratar novas dívidas ou tomar novos empréstimos. E pior, muita gente nem sabia que precisava desbloquear antes de pedir o crédito. O resultado é frustração, atraso financeiro e, em alguns casos, até vulnerabilidade a golpes

O que significa o bloqueio do benefício do INSS?

Quando um aposentado ou pensionista tenta contratar um empréstimo consignado, o INSS nem sempre libera automaticamente. Antes de qualquer nova operação de crédito com desconto em folha, o sistema pode bloquear o benefício para esse tipo de contratação como medida de segurança.

Esse bloqueio impede bancos e financeiras de verem sua margem consignável e oferecerem novas linhas de crédito sem que você tenha autorizado. Basicamente, é como se o INSS dissesse: “espera aí, primeiro você precisa confirmar que realmente quer esse empréstimo.”

Esse mecanismo foi intensificado nos últimos anos por motivos que vão além da mera burocracia: prevenção contra fraudes, ataques de golpistas e uso indevido de dados de aposentados e pensionistas.

O meu INSS já vem bloqueado?

Hoje, o consignado do INSS já começa bloqueado por padrão. Isso significa que aposentados e pensionistas não têm a margem liberada automaticamente para empréstimos.

Para contratar, é preciso ser feito desbloqueio pelo próprio beneficiário ou por um representante legal. Esse bloqueio não acontece do nada nem depois de vários empréstimos, ele já existe desde o início como uma forma de proteção.

Em muitos casos, o desbloqueio exige biometria facial, justamente para garantir que é a própria pessoa que está autorizando e evitar golpes e descontos indevidos.

Por que acontece o bloqueio do INSS?

A principal razão é proteger o beneficiário. Durante muito tempo, instituições financeiras tinham acesso direto à margem consignável do INSS, sem exigir autorização explícita do titular. Isso abriu espaço para contratações suspeitas, descontos indevidos e até golpes contra aposentados e pensionistas.

Com o bloqueio automático, o sistema exige que o próprio beneficiário ou um representante legal autorize a liberação do benefício para contratar consignado. Só assim os bancos conseguem simular, analisar e liberar o crédito.

Esse movimento também passou a ser reforçado pelo uso de biometria facial, garantindo que é realmente você quem está pedindo o desbloqueio e não outra pessoa.

O levantamento que mostrou o tamanho do problema

Uma enquete online realizada pela fintech Meutudo, especializada em soluções financeiras digitais, ouviu 3.278 pessoas entre aposentados, pensionistas e responsáveis por beneficiários do INSS em dezembro de 2025.

O resultado mostrou:

32% dos participantes tentaram contratar consignados e não conseguiram por causa do bloqueio do benefício.





Uma em cada cinco pessoas afirmou que não sabia dessa regra e ainda está no escuro sobre como funciona o processo.





Entre os que tentaram desbloquear, 38% preferiram atendimento humano, porque o passo a passo digital ainda confunde, e 26% simplesmente não encontraram a opção correta no Meu INSS.

Esses números mostram mais do que bloqueio, revelam falhas de comunicação e dificuldades de uso do portal e do app Meu INSS

O bloqueio do INSS afeta o meu benefício?

Antes que alguém entre em pânico, o bloqueio não impede você de receber sua aposentadoria ou pensão. Ele só bloqueia a contratação de novos empréstimos consignados ou cartões consignados, ou seja, contratos em que o desconto é feito diretamente no benefício.

A aposentadoria continua sendo paga normalmente.

Por que tanta gente está com o benefício bloqueado?

Existem várias situações que podem levar ao bloqueio, e nem sempre porque há um problema:

1. Bloqueio automático após cada contratação anterior

Sempre que você contrata um consignado, o INSS pode bloquear novamente o benefício para novas contratações até que você autorize novamente, mesmo que o benefício já tenha sido desbloqueado antes.

2. Mudança de dados cadastrais

Alterações no banco onde você recebe o benefício, na agência ou até na forma de pagamento podem gerar um bloqueio preventivo.

3. Novo benefício ou BPC/LOAS

Quando o benefício é recém-concedido, em muitos casos ele é automaticamente bloqueado por questões de segurança.

4. Medidas de segurança do próprio INSS

O sistema pode bloquear automaticamente se detectar tentativas suspeitas de contratação ou inconsistências de dados, justamente para evitar fraudes.

O que fazer com benefício bloqueado?

Muita gente não liga o sinal de alerta quando vê o aviso de “benefício bloqueado” no app ou no site, e simplesmente desiste de pedir o empréstimo consignado.

Isso acontece porque:

o fluxo no Meu INSS nem sempre é intuitivo;





muitos não sabem que é preciso ir até “Novo Pedido” e buscar por “Bloquear/Desbloquear Benefício para Empréstimo Consignado”; e





os passos incluem reconhecimento facial, o que pode confundir usuários menos acostumados com tecnologia.

Essas pequenas barreiras transformam um procedimento simples em obstáculo para quem precisa de crédito, e isso ficou claro.

Apesar de parecer uma boa saída pra impedir a tomada de empréstimo, o cliente vai para opções mais “fáceis” que não colocam obstáculos, mas com juros duas ou mais vezes maiores que os do consignado.

Como desbloquear o benefício no Meu INSS (passo a passo)

A boa notícia é que o desbloqueio do benefício pode ser feito sem sair de casa, direto pelo site ou pelo app Meu INSS, com a conta Gov.br.

Veja como funciona:

Acesse o Meu INSS pelo app ou site e faça login com CPF e senha da conta Gov.br, precisa ser nível prata ou ouro.



Na tela inicial, escolha “Novo Pedido” (ou “Novo requerimento”).



No campo de busca, digite “Bloquear/Desbloquear Benefício para Empréstimo Consignado”.



Selecione o benefício que você quer liberar e clique em “Avançar”.



Faça o reconhecimento facial quando solicitado, esta é a parte mais importante e é feita ali mesmo no celular ou computador.



Leia as orientações com atenção e finalize o pedido.

Esse processo é obrigatório para garantir que somente o titular autoriza a contratação. O INSS tem até 30 dias para analisar, mas muitas liberações acontecem antes.

E se o desbloqueio do INSS der errado?

Tem algumas situações que complicam o processo:

Biometria não cadastrada

Se você nunca fez reconhecimento facial ou não tem biometria cadastrada no sistema, a solicitação pode falhar. O Gov permite o uso do login com banco como alternativa, mas isso depende da versão do sistema.





Conta Gov.br sem nível suficiente

Você precisa que sua conta Gov.br seja nível prata ou ouro para desbloquear.





Procuração ou representante legal

Somente o titular ou um representante legal formalmente constituído podem realizar essa autorização. Representante legal é aquele que possui um termo legal válido, como no caso de pais, tutores, curadores ou responsáveis nomeados judicialmente.

Uma procuração simples, mesmo que esteja assinada, não é suficiente para esse procedimento. Quando alguém assina um papel dando poderes para outra pessoa agir em seu nome.

Mesmo estando assinada, essa procuração não transforma a pessoa em representante legal. Ela apenas autoriza a praticar alguns atos específicos.

Se algo der errado, é possível acompanhar o andamento do pedido pelo próprio app ou ligar para a central 135 para conferir o status e verificar se é necessário reenviar algum documento que tenha sido solicitado, como documento de identificação, comprovante ou formulário pendente.

Por que preciso desbloquear o INSS?

Sem desbloquear o benefício, as instituições financeiras não conseguem ver sua margem consignável, o que significa que você simplesmente não consegue contratar o crédito consignado, mesmo que seja elegível.

E para muita gente, isso não é detalhe: o consignado costuma ser a porta de entrada para renegociação de dívidas, consolidação de prestações e até alívio de curto prazo no orçamento. Quando essa etapa trava, a pessoa:

desiste do crédito





atrasa planos





busca alternativas mais caras





fica vulnerável a ofertas suspeitas





O problema é que tudo isso pode acontecer sem que ela sequer saiba que o obstáculo era apenas um passo técnico, como autorizar (ou não) o desbloqueio. E vale reforçar: não desbloquear também é uma escolha válida. Em muitos casos, é justamente o que protege quem não precisa (ou não deveria) contrair mais dívida.

Conclusão: desbloquear não é “permissão de empréstimo”, é segurança

A regra pode parecer chata, burocrática ou até inconveniente. Mas ela não foi inventada do nada. O bloqueio existe para proteger aposentados e pensionistas de contratações não autorizadas, inclusive fraudes que já afetaram milhões de pessoas no passado.

O problema maior é que essa proteção só funciona se quem recebe o benefício sabe disso. Caso contrário, o titular fica sem crédito sem saber porquê e muitas vezes desiste sem tentar entender o processo.

Entender esse bloqueio, saber como desbloquear e acompanhar o processo pode fazer a diferença entre conseguir um crédito quando precisa ou ficar sem resposta e recorrer a alternativas caras e arriscadas.

O INSS protege seu dinheiro, mas é preciso você saber como desbloquear seu próprio benefício. E essa informação, afinal, também é uma forma de proteção.

