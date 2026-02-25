Mais lidas
compartilheSIGA NO
Por Alexia Diniz
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Se você já tentou pedir um empréstimo consignado pelo INSS e deu “bloqueado”, não está sozinho. Uma pesquisa mostra que 32% dos beneficiários que tentaram contratar o consignado nos últimos meses não conseguiram, porque o benefício está bloqueado para contratar novas dívidas ou tomar novos empréstimos. E pior, muita gente nem sabia que precisava desbloquear antes de pedir o crédito. O resultado é frustração, atraso financeiro e, em alguns casos, até vulnerabilidade a golpes
O que significa o bloqueio do benefício do INSS?
Quando um aposentado ou pensionista tenta contratar um empréstimo consignado, o INSS nem sempre libera automaticamente. Antes de qualquer nova operação de crédito com desconto em folha, o sistema pode bloquear o benefício para esse tipo de contratação como medida de segurança.
Esse bloqueio impede bancos e financeiras de verem sua margem consignável e oferecerem novas linhas de crédito sem que você tenha autorizado. Basicamente, é como se o INSS dissesse: “espera aí, primeiro você precisa confirmar que realmente quer esse empréstimo.”
Esse mecanismo foi intensificado nos últimos anos por motivos que vão além da mera burocracia: prevenção contra fraudes, ataques de golpistas e uso indevido de dados de aposentados e pensionistas.
O meu INSS já vem bloqueado?
Hoje, o consignado do INSS já começa bloqueado por padrão. Isso significa que aposentados e pensionistas não têm a margem liberada automaticamente para empréstimos.
Para contratar, é preciso ser feito desbloqueio pelo próprio beneficiário ou por um representante legal. Esse bloqueio não acontece do nada nem depois de vários empréstimos, ele já existe desde o início como uma forma de proteção.
Em muitos casos, o desbloqueio exige biometria facial, justamente para garantir que é a própria pessoa que está autorizando e evitar golpes e descontos indevidos.
Por que acontece o bloqueio do INSS?
A principal razão é proteger o beneficiário. Durante muito tempo, instituições financeiras tinham acesso direto à margem consignável do INSS, sem exigir autorização explícita do titular. Isso abriu espaço para contratações suspeitas, descontos indevidos e até golpes contra aposentados e pensionistas.
Com o bloqueio automático, o sistema exige que o próprio beneficiário ou um representante legal autorize a liberação do benefício para contratar consignado. Só assim os bancos conseguem simular, analisar e liberar o crédito.
Esse movimento também passou a ser reforçado pelo uso de biometria facial, garantindo que é realmente você quem está pedindo o desbloqueio e não outra pessoa.
O levantamento que mostrou o tamanho do problema
Uma enquete online realizada pela fintech Meutudo, especializada em soluções financeiras digitais, ouviu 3.278 pessoas entre aposentados, pensionistas e responsáveis por beneficiários do INSS em dezembro de 2025.
O resultado mostrou:
-
32% dos participantes tentaram contratar consignados e não conseguiram por causa do bloqueio do benefício.
-
Uma em cada cinco pessoas afirmou que não sabia dessa regra e ainda está no escuro sobre como funciona o processo.
-
Entre os que tentaram desbloquear, 38% preferiram atendimento humano, porque o passo a passo digital ainda confunde, e 26% simplesmente não encontraram a opção correta no Meu INSS.
-
Esses números mostram mais do que bloqueio, revelam falhas de comunicação e dificuldades de uso do portal e do app Meu INSS
O bloqueio do INSS afeta o meu benefício?
Antes que alguém entre em pânico, o bloqueio não impede você de receber sua aposentadoria ou pensão. Ele só bloqueia a contratação de novos empréstimos consignados ou cartões consignados, ou seja, contratos em que o desconto é feito diretamente no benefício.
A aposentadoria continua sendo paga normalmente.
Por que tanta gente está com o benefício bloqueado?
Existem várias situações que podem levar ao bloqueio, e nem sempre porque há um problema:
1. Bloqueio automático após cada contratação anterior
Sempre que você contrata um consignado, o INSS pode bloquear novamente o benefício para novas contratações até que você autorize novamente, mesmo que o benefício já tenha sido desbloqueado antes.
2. Mudança de dados cadastrais
Alterações no banco onde você recebe o benefício, na agência ou até na forma de pagamento podem gerar um bloqueio preventivo.
3. Novo benefício ou BPC/LOAS
Quando o benefício é recém-concedido, em muitos casos ele é automaticamente bloqueado por questões de segurança.
4. Medidas de segurança do próprio INSS
O sistema pode bloquear automaticamente se detectar tentativas suspeitas de contratação ou inconsistências de dados, justamente para evitar fraudes.
O que fazer com benefício bloqueado?
Muita gente não liga o sinal de alerta quando vê o aviso de “benefício bloqueado” no app ou no site, e simplesmente desiste de pedir o empréstimo consignado.
Isso acontece porque:
-
o fluxo no Meu INSS nem sempre é intuitivo;
-
muitos não sabem que é preciso ir até “Novo Pedido” e buscar por “Bloquear/Desbloquear Benefício para Empréstimo Consignado”; e
-
os passos incluem reconhecimento facial, o que pode confundir usuários menos acostumados com tecnologia.
Essas pequenas barreiras transformam um procedimento simples em obstáculo para quem precisa de crédito, e isso ficou claro.
Apesar de parecer uma boa saída pra impedir a tomada de empréstimo, o cliente vai para opções mais “fáceis” que não colocam obstáculos, mas com juros duas ou mais vezes maiores que os do consignado.
Como desbloquear o benefício no Meu INSS (passo a passo)
A boa notícia é que o desbloqueio do benefício pode ser feito sem sair de casa, direto pelo site ou pelo app Meu INSS, com a conta Gov.br.
Veja como funciona:
-
Acesse o Meu INSS pelo app ou site e faça login com CPF e senha da conta Gov.br, precisa ser nível prata ou ouro.
-
Na tela inicial, escolha “Novo Pedido” (ou “Novo requerimento”).
-
No campo de busca, digite “Bloquear/Desbloquear Benefício para Empréstimo Consignado”.
-
Selecione o benefício que você quer liberar e clique em “Avançar”.
-
Faça o reconhecimento facial quando solicitado, esta é a parte mais importante e é feita ali mesmo no celular ou computador.
-
Leia as orientações com atenção e finalize o pedido.
Esse processo é obrigatório para garantir que somente o titular autoriza a contratação. O INSS tem até 30 dias para analisar, mas muitas liberações acontecem antes.
E se o desbloqueio do INSS der errado?
Tem algumas situações que complicam o processo:
-
Biometria não cadastrada
Se você nunca fez reconhecimento facial ou não tem biometria cadastrada no sistema, a solicitação pode falhar. O Gov permite o uso do login com banco como alternativa, mas isso depende da versão do sistema.
-
Conta Gov.br sem nível suficiente
Você precisa que sua conta Gov.br seja nível prata ou ouro para desbloquear.
-
Procuração ou representante legal
Somente o titular ou um representante legal formalmente constituído podem realizar essa autorização. Representante legal é aquele que possui um termo legal válido, como no caso de pais, tutores, curadores ou responsáveis nomeados judicialmente.
Uma procuração simples, mesmo que esteja assinada, não é suficiente para esse procedimento. Quando alguém assina um papel dando poderes para outra pessoa agir em seu nome.
Mesmo estando assinada, essa procuração não transforma a pessoa em representante legal. Ela apenas autoriza a praticar alguns atos específicos.
Se algo der errado, é possível acompanhar o andamento do pedido pelo próprio app ou ligar para a central 135 para conferir o status e verificar se é necessário reenviar algum documento que tenha sido solicitado, como documento de identificação, comprovante ou formulário pendente.
Por que preciso desbloquear o INSS?
Sem desbloquear o benefício, as instituições financeiras não conseguem ver sua margem consignável, o que significa que você simplesmente não consegue contratar o crédito consignado, mesmo que seja elegível.
E para muita gente, isso não é detalhe: o consignado costuma ser a porta de entrada para renegociação de dívidas, consolidação de prestações e até alívio de curto prazo no orçamento. Quando essa etapa trava, a pessoa:
-
desiste do crédito
-
atrasa planos
-
busca alternativas mais caras
-
fica vulnerável a ofertas suspeitas
O problema é que tudo isso pode acontecer sem que ela sequer saiba que o obstáculo era apenas um passo técnico, como autorizar (ou não) o desbloqueio. E vale reforçar: não desbloquear também é uma escolha válida. Em muitos casos, é justamente o que protege quem não precisa (ou não deveria) contrair mais dívida.
Conclusão: desbloquear não é “permissão de empréstimo”, é segurança
A regra pode parecer chata, burocrática ou até inconveniente. Mas ela não foi inventada do nada. O bloqueio existe para proteger aposentados e pensionistas de contratações não autorizadas, inclusive fraudes que já afetaram milhões de pessoas no passado.
O problema maior é que essa proteção só funciona se quem recebe o benefício sabe disso. Caso contrário, o titular fica sem crédito sem saber porquê e muitas vezes desiste sem tentar entender o processo.
Entender esse bloqueio, saber como desbloquear e acompanhar o processo pode fazer a diferença entre conseguir um crédito quando precisa ou ficar sem resposta e recorrer a alternativas caras e arriscadas.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
O INSS protege seu dinheiro, mas é preciso você saber como desbloquear seu próprio benefício. E essa informação, afinal, também é uma forma de proteção.
As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.