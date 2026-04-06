Como consultar seu extrato do INSS e se proteger de fraudes financeiras

O avanço da tecnologia somado às mudanças nas regras na concessão de crédito consignado facilitaram a contratação de serviços financeiros sem o consentimento claro dos beneficiários, ampliando a aplicação de golpes.

Por esse motivo, aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) precisam redobrar a atenção com seus extratos de pagamento; verificar regularmente as informações do benefício tornou-se uma medida de segurança essencial.

Essa prática permite identificar rapidamente descontos indevidos, empréstimos não autorizados ou cartões de crédito consignado que nunca foram solicitados. Manter esse controle é a forma mais eficaz de proteger sua renda e evitar dores de cabeça com dívidas fraudulentas.

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O processo de consulta é rápido e pode ser feito inteiramente on-line, pelo portal Meu INSS, disponível tanto em site quanto em aplicativo para celular.

Passo a passo para consultar o extrato no Meu INSS

A plataforma oficial do governo federal centraliza todas as informações do seu benefício de forma segura. Para acessar seu histórico e verificar se há algum contrato suspeito, siga estas etapas:

Acesse o site ou o aplicativo Meu INSS, disponível para Android e iOS. Faça o login com sua conta Gov.br, utilizando seu CPF e senha. Caso ainda não tenha uma conta, o próprio sistema orienta como criar uma. Na tela inicial, procure pela opção “extrato de empréstimo” ou utilize a barra de busca digitando o termo. O sistema exibirá um documento detalhado com todos os contratos de empréstimo e cartões de crédito consignado ativos em seu nome. Analise o extrato com atenção, verificando os nomes das instituições financeiras, os valores das parcelas, as datas de contratação e o número de parcelas restantes.

Encontrou um empréstimo que não reconhece? Saiba como agir

Caso identifique no seu extrato algum empréstimo ou cartão que não solicitou, existem três medidas principais que você pode tomar:

Contate o INSS: ligue para a central de atendimento no número 135 e registre uma reclamação formal. Informe que não reconhece o desconto e peça orientações sobre o procedimento de contestação.

Bloqueie seu benefício: no próprio portal Meu INSS, você pode solicitar o bloqueio do seu benefício para a contratação de novos empréstimos. Essa é uma medida preventiva importante para evitar novas fraudes .

Registre uma queixa: formalize uma reclamação contra a instituição financeira no portal Consumidor.gov.br, mantido pelo governo federal. O banco será notificado e terá um prazo para responder e solucionar o problema. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.