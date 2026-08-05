Dentista de 24 anos morre após ser atropelada por caminhão em rodovia

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A cirurgiã-dentista Emelly de Lima e Silva, de 24 anos, morreu na segunda-feira (3/8), três dias após sofrer um grave acidente de moto na Rodovia Washington Luís (SP-310), em Santa Gertrudes (SP). O caso gerou grande comoção em Rio Claro e cidades da região.

O acidente aconteceu na quinta-feira (30/7), no Km 164 da rodovia. Segundo as autoridades, a jovem perdeu o controle do veículo após a moto enroscar em uma lona que estava sobre a pista. Emelly foi então atropelada por um caminhão.

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Ela foi internada em estado grave na Santa Casa de Rio Claro, mas morreu na unidade de saúde. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) da cidade. Com a morte, o termo "dentista" registrou um aumento de mais de mil por cento nas buscas no Google Brasil, segundo o Google Trends.

O velório de Emelly ocorre desde às 9h30 de hoje no Memorial Park Villa Real. O sepultamento ocorrerá no mesmo local, às 13h30.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.