Lotofácil: aposta simples da Grande BH leva mais de R$ 2,4 milhões

Uma aposta simples de Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, acertou os 15 números do concurso 3753 da Lotofácil, sorteado nesta terça-feira (4/8), e faturou R$ 2.484.746,38.

O vencedor fez a aposta por canal digital, marcou 15 números e acertou todas as dezenas sorteadas: 01 – 02 – 04 – 06 – 08 – 09 – 14 – 15 – 16 – 17 – 19 – 21 – 22 – 24 – 25. Veja também as outras loterias sorteadas nesta terça-feira.

O apostador mineiro dividiu o prêmio de quase R$ 5 milhões com outro ganhador de Boa Esperança (ES).

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão pagos exclusivamente nas agências bancárias, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo da aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10 mil ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após o comparecimento do ganhador à agência.

Quem fez a aposta pela internet pode optar por receber o prêmio pelo aplicativo Mercado Pago, com valor líquido de até R$ 1.581,44 (valor bruto de R$ 2.259,20).

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Caso prefira comparecer a uma casa lotérica, será necessário apresentar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado no portal Loterias Caixa e válido por 24 horas.