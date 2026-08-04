Mega-Sena 3040 e outras loterias: confira os números sorteados (4/8)

A Caixa sorteou nesta terça-feira (4/8), às 21h, os concursos da Mega-Sena 3040, Lotofácil 3753, Quina 7083, Timemania 2424 e Dia de Sorte 1263.

O evento foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas acompanhou todos os resultados em tempo real.



Loterias desta terça-feira (4/8)

Mega-Sena 3040 – R$ 135 milhões

O participante tem de acertar seis números de 01 a 60. É permitido selecionar de seis a 20 dezenas no volante. Também são premiadas as apostas com cinco e quatro acertos.

Confira as dezenas: 03 – 16 – 24 – 30 – 49 – 54

Premiação

6 acertos: Não houve ganhadores

5 acertos: 89 apostas ganhadoras, R$ 47.258,21

4 acertos: 6.555 apostas ganhadoras, R$ 1.057,65

Próximo sorteio (6/8): R$ 150 milhões

Lotofácil 3753 – R$ 5 milhões

O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.

Confira as dezenas: 01 – 02 – 04 – 06 – 08 – 09 – 14 – 15 – 16 – 17 – 19 – 21 – 22 – 24 – 25

Duas apostas simples – de Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e outra de Boa Esperança-ES – acertaram as 15 dezenas da Lotofácil 3753 e cada uma receberá o prêmio de R$ 2.484.746,38.

Premiação

15 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 2.484.746,38

14 acertos: 456 apostas ganhadoras, R$ 2.025,19

13 acertos: 13.040 apostas ganhadoras, R$ 35

12 acertos: 147.523 apostas ganhadoras, R$ 14

11 acertos: 770.044 apostas ganhadoras, R$ 7

Próximo sorteio (5/8): R$ 2 milhões

Quina 7083 – R$ 3,6 milhões

O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.

Confira as dezenas: 15 – 26 – 45 – 73 – 77

Premiação

5 acertos: Não houve ganhadores

4 acertos: 29 apostas ganhadoras, R$ 12.466,36

3 acertos: 2.721 apostas ganhadoras, R$ 126,53

2 acertos: 72.943 apostas ganhadoras, R$ 4,72

Próximo sorteio (5/8): R$ 4,6 milhões

Timemania 2424 – R$ 6,3 milhões

O concorrente marca 10 números de 01 a 80 e ganha o prêmio se sete forem sorteados. Acertadores de seis, cinco, quatro e dezenas faturam quantias inferiores, assim como quem cravar o Time do Coração.

Confira as dezenas: 11 – 18 – 30 – 32 – 36 – 41 – 60

Time do Coração: Tombense-MG

Premiação

7 acertos: Não houve ganhadores

6 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 56.542,22

5 acertos: 117 apostas ganhadoras, R$ 1.380,76

4 acertos: 1.803 apostas ganhadoras, R$ 10,50

3 acertos: 16.911 apostas ganhadoras, R$ 3,50

Time do Coração: 3.830 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Próximo sorteio (6/8): R$ 7 milhões



Dia de Sorte 1263 – R$ 100 mil

O jogador tem de acertar sete números de 01 a 31, alusivos aos dias do mês, para embolsar a grana. A modalidade permite o preenchimento de até 15 dezenas. Também há valores para seis, cinco e quatro acertos e o “Mês da Sorte”.

Confira as dezenas: 03 – 04 – 07 – 08 – 09 – 14 – 17

Mês da Sorte: Dezembro

Premiação

7 acertos: Não houve ganhadores

6 acertos: 17 apostas ganhadoras, R$ 3.270,85

5 acertos: 871 apostas ganhadoras, R$ 25

4 acertos: 11.202 apostas ganhadoras, R$ 5

Mês da Sorte: 29.222 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Próximo sorteio (5/8): R$ 300 mil



Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

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Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.