Lotofácil 3752, Quina 7082 e mais: confira os números sorteados (3/8)
Caixa também sorteou os concursos da Lotomania 2958, Dupla Sena 2991, Dia de Sorte 1262 e Super Sete 881 nesta segunda-feira (3/8), no Espaço da Sorte
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A Caixa sorteou nesta segunda-feira (3/8), às 21h, os concursos da Lotofácil 3752, Quina 7082, Lotomania 2958, Dupla Sena 2991, Dia de Sorte 1262 e Super Sete 881.
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O evento foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas acompanha todos os resultados em tempo real.
Loterias desta segunda-feira (3/8)
Lotofácil 3752 – R$ 2 milhões
O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.
Confira as dezenas: 16 - 15 - 03 - 09 - 21 - 11 - 13 - 07 - 12 - 14 - 06 - 24 - 10 - 02 - 17
Premiação
15 acertos: Não houve acertador
14 acertos: 151 apostas ganhadoras, R$ 2.619,52
13 acertos: 5.334 apostas ganhadoras, R$ 35,00
12 acertos: 73.869 apostas ganhadoras, R$ 14,00
11 acertos: 453.713 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Próximo sorteio: R$ 5 milhões (4/8)
Quina 7082 – R$ 3 milhões
O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.
Confira as dezenas: 63 - 78 - 50 - 17 - 38
Premiação
5 acertos: Não houve ganhadores
4 acertos: 26 apostas ganhadoras, R$ 12.675,20
3 acertos: 2.033 apostas ganhadoras, R$ 154,38
2 acertos: 56.032 apostas ganhadoras, R$ 5,60
Próximo sorteio: R$ 3,6 milhões (4/8)
Lotomania 2958 – R$ 6,2 milhões
São selecionados 50 números de 01 a 100 (correspondente à bola 00). Para o valor principal, 20 precisam ser sorteados. Também há premiações para 19, 18, 17, 16, 15 e 0 acertos.
Confira as dezenas: 07 - 84 - 92 - 94 - 03 - 33 - 80 - 12 - 88 - 78 - 38 - 74 - 71 - 04 - 21 - 11 - 26 - 95 - 73 - 89
Premiação
20 acertos: Não houve acertador
19 acertos: 4 apostas ganhadoras, R$ 71.558,30
18 acertos: 60 apostas ganhadoras, R$ 2.981,60
17 acertos: 619 apostas ganhadoras, R$ 289,00
16 acertos: 3.923 apostas ganhadoras, R$ 45,60
15 acertos: 16.157 apostas ganhadoras, R$ 11,07
0 acertos: Não houve acertador
Próximo sorteio: R$ 7 milhões (7/8)
Dupla Sena 2991 – R$ 450 mil
O jogador anota de seis a 15 números de 01 a 50 e participa de dois sorteios – o primeiro com grande parte do prêmio. O montante principal sai para quem cravar as seis dezenas. Há valores para cinco, quatro e três acertos.
Confira as dezenas
1º sorteio: 03 - 27 - 23 - 37 - 38 - 24
2º sorteio: 29 - 01 - 19 - 49 - 44 - 30
Premiação - 1º Sorteio
6 acertos: Não houve ganhadores
5 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 12.180,43
4 acertos: 267 apostas ganhadoras, R$ 156,41
3 acertos: 6.170 apostas ganhadoras, R$ 3,38
Premiação - 2º Sorteio
6 acertos: Não houve ganhadores
5 acertos: 4 apostas ganhadoras, R$ 8.221,79
4 acertos: 266 apostas ganhadoras, R$ 156,99
3 acertos: 6.027 apostas ganhadoras, R$ 3,46
Próximo sorteio: R$ 600 mil (5/8)
Dia de Sorte 1262 – R$ 100 mil
O jogador tem de acertar sete números de 01 a 31, alusivos aos dias do mês, para embolsar a grana. A modalidade permite o preenchimento de até 15 dezenas. Também há valores para seis, cinco e quatro acertos e o “Mês da Sorte”.
Confira as dezenas: 18 - 26 - 03 - 15 - 24 - 06 - 13
Mês da Sorte: 01 - janeiro
Premiação
7 acertos: 1 aposta ganhadora, R$ 111.645,61
6 acertos: 37 apostas ganhadoras, R$ 1.847,41
5 acertos: 943 apostas ganhadoras, R$ 25,00
4 acertos: 9.505 apostas ganhadoras, R$ 5,00
O prêmio principal saiu para uma aposta de Cabixi (RO), que vai levar R$ 111.645,61.
Mês da Sorte
Janeiro: 23.036 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Próximo sorteio: R$ 100 mil (4/8)
Super Sete 881 – R$ 4,5 milhões
O apostador tem de computar um número de 0 a 9 em cada uma das sete colunas. A modalidade possibilita a escolha de até 21 dezenas (três por coluna) no volante.
Confira as dezenas
Coluna 1: 0
Coluna 2: 5
Coluna 3: 1
Coluna 4: 5
Coluna 5: 5
Coluna 6: 9
Coluna 7: 7
Premiação
7 acertos: Não houve ganhadores
6 acertos: Não houve ganhadores
5 acertos: 72 apostas ganhadoras, R$ 906,52
4 acertos: 1.062 apostas ganhadoras, R$ 61,45
3 acertos: 9.266 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Próximo sorteio: R$ 4,7 milhões (5/8)
Resgate do prêmio
Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.
Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.
Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).
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Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.