Mega-Sena 3040 acumula e vai a R$ 150 milhões; 12 mineiros acertam a quina

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena 3040, sorteadas nesta terça-feira (4/8). Com isso, o prêmio acumulou, e a estimativa é de que chegue a R$ 150 milhões no próximo sorteio, nesta quinta-feira (6/8).

A Mega-Sena 3040 teve as seguintes dezenas sorteadas: 03 – 16 – 24 – 30 – 49 – 54. Veja as outras loterias sorteadas nesta terça-feira.

Entre os 89 ganhadores da quina da Mega-Sena, 12 apostas são de Minas Gerais.

As apostas mineiras que acertaram a quina da Mega-Sena 3040 são de Barbacena, duas de Belo Horizonte, Capitólio, Careaçu, Contagem, Governador Valadares, Muriaé, Poços de Caldas, Recreio, São Francisco do Glória e Sete Lagoas. Cada aposta premiada vai receber R$ 47.258,21.

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão pagos exclusivamente nas agências bancárias, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo da aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10 mil ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após o comparecimento do ganhador à agência.

Quem fez a aposta pela internet pode optar por receber o prêmio pelo aplicativo Mercado Pago, com valor líquido de até R$ 1.581,44 (valor bruto de R$ 2.259,20).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Caso prefira comparecer a uma casa lotérica, será necessário apresentar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado no portal Loterias Caixa e válido por 24 horas.