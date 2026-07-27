'Motivo fútil': entenda o que a lei diz e como isso agrava a pena

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O caso do homem que matou a esposa em Ituiutaba, no Triângulo Mineiro, na última semana após uma discussão sobre o almoço chocou o país e trouxe à tona um termo jurídico crucial: o motivo fútil. Essa circunstância, quando reconhecida pela Justiça, atua como uma qualificadora do crime de homicídio, elevando significativamente a pena do agressor. Entender como isso funciona é fundamental para compreender a gravidade de atos desproporcionais.

A discussão não se limita a um desentendimento banal, mas sim a como a lei avalia a motivação por trás de um crime tão grave, que neste caso também é investigado como feminicídio. A legislação penal brasileira busca diferenciar a natureza dos delitos para aplicar uma punição mais justa e severa quando as circunstâncias demonstram maior perversidade do autor.

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O que é motivo fútil segundo a lei?

Motivo fútil é a razão insignificante, desproporcional e moralmente reprovável que leva à prática de um crime grave, como o homicídio. Previsto no Código Penal brasileiro, ele funciona como uma qualificadora, ou seja, uma circunstância que torna o crime mais grave e, consequentemente, aumenta a pena do acusado.

Na prática, são considerados fúteis os pretextos que, para uma pessoa comum, seriam completamente irrelevantes e jamais justificariam uma agressão, muito menos a morte de alguém. Discussões por causa de um time de futebol, uma vaga de estacionamento ou o preparo de uma refeição são exemplos clássicos.

Como o motivo fútil aumenta a pena?

A presença do motivo fútil transforma o crime de homicídio simples em homicídio qualificado. Essa mudança tem um impacto direto na punição. A pena para o homicídio simples, conforme o artigo 121 do Código Penal, varia de seis a 20 anos de reclusão. No entanto, quando o crime é considerado qualificado, a pena sobe para 12 a 30 anos.

Outras qualificadoras do homicídio

mediante paga ou promessa de recompensa;

por motivo torpe;

com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia ou tortura;

à traição, de emboscada ou com recurso que dificulte a defesa da vítima;

para assegurar a execução ou a vantagem de outro crime;

feminicídio (contra a mulher por razões da condição de sexo feminino).

Quem decide se o motivo foi fútil?

A análise sobre se o motivo foi fútil ou não começa na fase de investigação e denúncia, quando o Ministério Público apresenta a acusação formal. Contudo, a decisão final sobre a existência da qualificadora cabe ao conselho de sentença, formado por sete cidadãos no Tribunal do Júri, que é responsável por julgar os crimes dolosos contra a vida.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.